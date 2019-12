VIRAL: "sin querer queriendo" perro prende un microondas y casi quema la casa

Los perros de raza Husky Siberiano son una raza totalmente hermosa por donde tu quieras verlos, simplemente imponen con su su gran altura, sus ojos de color azul en la mayoría, su suave pelaje y sobretodo por que son familia de los lobos. Son originarios del noreste de Siberia (creemos que por eso lo de "Siberiano", jaja). Y como les comentábamos, ellos son parecidos a los lobos y originalmente fueron criados por la tribu chukchi.

Se le quemaron los panecillos al Husky.

En esa tribu estos hermosos perros eran utilizados como perro de compañia para pastorear a los ciervos de aquellas regiones, otra de las cosas para las cuales también los ocupaban era para tirar de los trineos y mantener calientes a los niños como si fueran un abrigo "literal", en la actualidad ya los podemos ver en cualquier parte del mundo ya que han emigrado por la gente que se les hizo una raza de muy buena compañia y sobretodo inteligentes, (como para prender un microondas).

Después de una clase perruna les vamos a contar de lo que trata la historia del día de hoy, y es que fijense que uno de estos inteligentes perritos desató llamas en la cocina de una casa, así como lo leen, esto ocurrió en una ciudad británica de Stanford-Le-Hope, el perro Siberiano "sin querer queriendo" encendió casualmente el microondas, en este aparato se encontraban unos panecillos, (igual y los vio un poco fríos).

La señora de la casa que se encontraba fuera a la hora del accidente, vio humo en una imágen que fue transmitida por una de las cámaras de vigilancia en la pantalla de su celular, sin pensarlo dos veces llamó al departamento de bomberos y les dijo que rápido se lanzaran a su casa por que su perro andaba "horneando" y que todo se le había salido de control. Los heroes vestidos de amarillo pudieron rescatar al Husky que no presento ni un rasguño, (lo único que tenía... ¡era hambre!).

"Es un incidente muy extraño […], pero podría haber sido más grave. Cuando llegamos, la cocina estaba llena de humo", se cita en un comunicado del Servicio de Bomberos y Rescate del condado de Essex a uno de los brigadistas, Geoff Wheal.

"Demuestra esto que los microondas no deben usarse para almacenar alimentos cuando no están en uso. Nuestro consejo es mantener siempre su microondas limpio y libre de desorden o comida y cualquier empaque. Los animales o los niños pueden encenderlos más fácilmente de lo que se cree, así que no corran el riesgo", advirtió el bombero.

