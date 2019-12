VIRAL: se acerca Navidad y no sabes que regalarle a tu amigo el "Hipster", aquí te decimos

Se acerca una de las mejores fechas en el año y estamos ansiosos (¡no! no es el día de la guadalupana, ¡tranquilo! ni te emociones), la Navidad está a la vuelta de la esquina, cuando decías que ya te ibas a meter al gym para comenzar bien el año pues ¿qué crees? ya se te paso el año volando, ahora si esperate a enero. En la oficina o en algún otro lugar te tocó darle regalo a tu amigo el Hipster y la neta no tienes idea de lo que les gusta a esos vatos, pues no te preocupes aquí te decimos unas opciones y así te la llevas leve.

Los 5 mejores regalos para tu amigo el "Hipster".

Sabemos que encontrar algo que les guste a estos compas es bastante difícil, por que la verdad no nos van a dejar mentir, son bien "raros" pero eso si, ¡bien chidos! o en su mayoría queremos creer. La verdad es que si corres el riesgo de comprarle algo y puede que ya lo tengan o que la neta ni le guste debido a sus gustos muy específicos y la verdad solo terminaran arrumbandolo. Aquí te vamos a recomendar los mejores regalos para que cuando lo abrán solo sonrian.

Todo lo que tenga que ver con "vintage" es lo mejor para ellos, es por eso que te vamos a dar 5 opciones que puedes darle a tu amigo el Hipster que siempre anda con camisas de cuadritos, barbones y por su puesto toman café de ese que le ponen su nombre para identificar su vaso y no se les vaya a perder.

1. Un kit de cuidado para la barba.

Si tu amigo es de barbas largas, créenos que no le vendría mal un kit que incluya aceite para cuidar su piel, cera y un cepillo para que la mantenga en forma. Este lo puedes encontrar en varias tiendas especializadas que se dedican a cortar el cabello, las llamadas barberías es lo más seguro y si no, pues lo más fácil, por Internet.

2. Libretas con ilustraciones o hechas con papel reciclado.

Lo más seguro es que a él o a ella le gusta escribir, por eso es que una libreta de bolsillo con papel reciclado puede ser una buena opción, adornada con ilustraciones hechas por un diseñador le da un toque especial. Este tipo de libretas no solo las encuentras por internet, también en estos bazares que se pusieron de moda donde por lo regular participan marcas pequeñas que apenas van comenzando.

3. Cualquier cosa que sea vintage.

Ya si te quieres ver más freson con tu amigo, y cuentas con el dinero, pues ellos aman tomar fotos (la hacen de pedo, pero aman tomar fotos) regalales una cámara, y si no pues un reloj que ni si quiera van a ver la hora pero si lo van a presumir mucho.

4. Un juego de vasos Mason Jar.

Estos frascos invadieron casi todos los restaurantes de la Roma-Condesa, por lo que tu amigo hipster agradecerá tener un juego más para utilizarlo como vasos comunes o para hacer su desayuno de chía con yogurt o para guardar los botones de sus camisas, una de dos.

5. Un terrario

¿Un que? sabemos que no sabes lo que nosotros sabemos que es esto. Un terrario es un recipiente en el que se reproducen las condiciones ambientales necesarias para distintos seres de vida, por lo regular aquí ponen plantitas, imagínate regalarle uno de estos con una suculenta, te amara el resto de su vida.

Ya si después de darle uno de estos regalos no te valora como amigo, neta neta ya no entres a este tipo de intercambios y mejor ahorrate ese dinerito y gastalo en ti, comprate una vida o vete de vacaciones, ¡has algo!

