VIRAL: pitbull salva la vida de una mujer que lo trataba con desprecio

La mayoría de las personas pensamos negativamente sobre los perros de raza pitbull pues a lo largo de la historia se les conoce como agresivos, pero en la historia del día de hoy les hablaremos de Simba, un cachorro de pitbull el cual sorprendió a todos con su tierna personalidad, su historia se hizo viral en Facebook.

"Simba" el pitbull que salvó a una mujer.

El animal demostró que no es bueno juzgar a un libro por su portada. Esto tras salvar la vida de una mujer de la tercera edad. Simba vive en un departamento junto a Arjanit Mehana, su dueño. A pesar de su actitud cariñosa, varios de sus vecinos prefieren evitarlo y entre ellos está una viejita que vive sola y un piso más abajo, quien suele mostrarse fría con el animal.

"Siempre trató de saludarle, pero ella lo llamó malo y lo miró con miedo".

Pues sucede que el joven y Simba aiban llegando a casa después de un paseo y de repente comenzó a ladrar hacía el departamento de la viejita. Loq ue llamó la atención del joven y fue entonces que Arjanit se acercó al departamento y logró escuchar gritos de auxilio.

La viejita se cayó y se rompió la cadera, por lo que le era imposible ponerse de pie, pidió auxilio durante dos días, pero no obtuvo respuesta pues sus gritos eran demasiado débiles para ser escuchados. Afortunadamente, los perros tienen un excelente oído, lo que le permitió escuchar los gritos.

Arjanit llamó a una ambulancia y la mujer pudo ser atendida a tiempo. Ya fue operada y se recupera satisfactoriamente en un hospital.

"Ella dijo 'gracias por escucharme'. Al inicio pensé que me estaba hablando a mi", recordó Mehana. "Luego dijo 'no, no tú. El perro'".

Desde entonces, Simba ha sido reconocido como un héroe por sus vecinos. Algunos de ellos incluso lo llenan de caricias y golosinas cada vez que lo ven.

