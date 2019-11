VIRAL: página retó a seguidores a dibujar un pato, los resultados fueron ¡impresionantes!

Si te gusta dibujar y eres un gran artista creemos que este reto te va a encantar ya que una pagina de Facebook se rifo con una platilla muy bien "elavorada", bueno la verdad es que es muy simple, pero realmente esa es la idea, que tu como artista te explayes en ella y demuestres tu asombroso talento, ya unas personas participaron en esta dinámica ahora ¿qué esperas tu para hacerlo?

Al agua pato.

Ninja

Por otro lado si no crees tener el talento de muchas otras personas, no te preocupes, ¡no importa! mucho que digamos, ya que eso es lo interesante... debes dejar fluir tu imaginación y hacer lo primerito que se te venga a la mente, en pocas palabras debrayate y has cosas únicas que jamás ninguna otra persona se le pueda ocurrir.

Gordo

El ingenio, humor y ganas de jugarle al artista abundan en el vasto mundo de las redes sociales, y por eso un "simple" pato se a convertido en el modelo de una serie de divertidas imágenes creadas por los cibernautas.

Psicodélico

La página de Facebook Smol Animal Memes creó una plantilla muy sencilla que mostraba un pico, un ojo y las patas de un pato sobre un fondo blanco. Retaron a los usuarios de la red social para que lo dibujaran a su gusto y compartieran con todos sus creaciones, en verdad no creerás las obras de arte que salieron de estos grandes resultados.

Sayayin

“Dibuja tu pato y comparte tu arte”.

Solo esos pequeños elementos fueron suficientes y las posibilidades eran infinitas, mucha gente participó en el juego. La administradora de este sitio dijo que hicieron este reto de dibujo para animar la creatividad de lo cibernautas expertos en memes, e incluso sirvió para recaudar fondos destinados a caridad.

Como has visto a lo largo de la nota aquí te dejamos algunas creaciones de los diversos patos que la gente hizo, chequen el resultado que fue genial. Participa y dejanos tus comentarios.

¿What?

¡Daaaam!

El mameitor

¡Woooow!

Shenlong

Monstruo

Guerrero

Bob Ross

Emoji

Manga

Vivimos en una sociedad patológica

¡Awwwww!

Cometelo cometelo cometelo

Super pato

Super colorido

Pato-Fenix

¡Mmmmm! este se me hace conocido

