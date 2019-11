VIRAL: nace #LordFanfarron “Más de lo que vale tu vida” dice en FOTO que presume su outfit

El "Diamante negro" Roberto Palazuelos asegura que para ser un #MiRey debes de ser lo más sencillo ya que el empresario sinceramente sabe de lo que habla y una de sus frases favoritas es "Simple Is Nice". La clase y la educación "se maman" y una de los mejores tips que da es que no debes ser presumido, no abrir botellas de champagne y andarlas aventando, no debes tratar mal a las personas que te atienden, hablar bien, ser educado con las damas (quien sea) y nunca hablar de dinero.

#LordMamador - Fanfarron y Wannabe.

VIRAL: nace #LordMamador “Más de lo que vale tu vida” dice en FOTO que presume su outfit

Lo que también cuenta el "Diamante Negro" es que siempre te debes de vestir bien y tiene una máxima dentro si, "Lo sencillo es lo mejor", lo que les comentábamos con anterioridad. Les damos esta pequeña introducción para que entendamos de lo que les vamos a platicar el día de hoy, ya que en redes sociales surgió un personajazo apodado como, #LordMamador, ;#LordFanfarron e incluso #LordWannabe.

Un sujeto de esos que al parecer les gusta comprar una de "sellito rojo" (Buchanans) como para 15, se volvió viral en redes sociales por presumir el costo de su outfit. El hombre compartió varias publicaciones en su cuenta de Instagram, identificada como @vegaandree. En una de ellas decía vestir con ropa cuyo costo ascendía a 67 mil pesos. En la red lo etiquetaron como “#LordMamador”.

VIRAL: nace #LordMamador “Más de lo que vale tu vida” dice en FOTO que presume su outfit

"Más de lo que vale tu vida”.

El joven empresario que vendía tacos de canasta, y no es que este mal, ¡no! para nada, ¿pero como te atreves a publicar y presumir algo así? sabiendo de donde vienes, pero bueno... el sujeto compartió por medio de una historia en la red social de Instagram una fotografía donde desplegaba una lista de las prendas, marcas y precios de lo que portaba.

VIRAL: nace #LordMamador “Más de lo que vale tu vida” dice en FOTO que presume su outfit

Y por si tenían duda, también compartió fotografías de su cinturón, tarjetero y hasta de la loción que usaba, que tenía un costo mayor a una despensa, (según él). Pero ustedes saben como somos los mexicanos y hasta parece que nadamas las estamos cachando, ya que usuarios de la red social comenzaron a criticar la forma en que “#LordMamador”, como fue bautizado en redes, comparaba el costo de la vida con marcas de diseñador.

Después de que le llovía sobre mojado ya no sabía que hacer con tanta "carrilla" y el joven Vega respondió reaccionó irónicamente compartiendo otro outfit “más barato”, para después subir a Instagram otra fotografía en donde narra que él empezó vendiendo tacos de canasta.

VIRAL: nace #LordMamador “Más de lo que vale tu vida” dice en FOTO que presume su outfit

“Empecé vendiendo tacos de canasta y ahora orgullosamente presumo lo que tanto me ha costado ! Den amor no odio”.

Tal vez te interese: #Ladypiñata, mamá con pistola en mano y ella con un bat destruye un parabrisas (VIDEO VIRAL)

Las redes sociales se han encargado de criticarlo y convertirlo en diversos memes. El nuevo rico no sabe ser esa persona y terminó regándola en el peor lugar que pudo haberlo hecho "Las Redes Sociales", todos sabemos al día de hoy que internet es un arma de doble filo y a este sujeto vaya que le salió el tiro por la culata.

Información que cura, por si les sirve mis "niños bien".

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Únete a nosotros en Instagram