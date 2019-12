VIRAL: "memes" de un hombre fuerte que se parece a AMLO

El periódico The Washington Post, es el más antiguo de dicha ciudad y es la capítal de los Estados Unidos, por obvias razones es uno de los más prestigiados del país del norte. Hace uno días y para ser exactos, el primero de Diciembre sacaron una nota donde afirman que "AMLO es el presidente más fuerte en décadas". ¿Qué habrán querido decir con esto?

AMLO el más fuerte.

Andrés Manuel nuestro presidente al parecer se lo tomo muy enserio, ya que esta circulando una foto donde aparece en el metro de la ciudad de New York, ¿o es el de la CDMX? (con eso que el viaja donde sea y se mezcla con nosotros los plebeyos), bueno, lo que si es que en esa imagen nos muestra lo duro que le ha metido al gym, o al menos eso parece.

No ya, hablando enserio y con todo respeto para nuestro Presidente, en internet hay una imagen de un sujeto que supuestamente se parece al Presidente Andrés Manuel López Obrador que generó una ola y una lluvia de memes en redes sociales, que sinceramente, soy muy buenos y no te los puedes perder.

Las facciones de este sujeto son similares a las del mandatario mexicano, donde podemos observar al hombre con una chamarra color café obscura un poco ajustada, donde nos deja ver su gran trabajo y horas dedicadas a su cuerpo, la musculatura de hombre también se deja ver en su pantalones de mezclilla... unos skinny jeans, (¡hay papa!).

Y como ya saben a nosotros los mexicanos de verdad que no, no se nos va ninguna y en esta ocasión le toco al mejor "preciso", que así lo señala y afirma The Washington Post como en un principio de la nota se los contábamos "AMLO el más fuerte". Pero bueno sin más que decir aquí abajo les dejamos más memes como los que han visto a lo largo de la nota.

Épica pelea.

