VIRAL: los mejores MEMES del "Día de San Valentin" ¡14 de febrero!

Hoy es el día de San Valentín (¿Elizalde?) y tanto tuiteros, facebookeros e instagramers han vuelto a "tirar" humor con memes y gifs que se han hecho viral. Descubre aquí los más graciosos de este 14 febrero para enviar a tus amigos por redes sociales o tu whatsapp.

Primero lo primero.

Los mejores memes del día de San Valentin.

Este viernes 14 de febrero se celebra en todo el mundo San Valentín, un día en el que las parejas se muestran su cariño. El día de los enamorados también ha desatado el ingenio y humor y sobre todo en los mexicanos, que no han dudado en publicar estos graciosos memes y divertidos gif.

En este día todos los enamorados aprovechan para regalar desde lo más chiquito hasta cosas que no te imaginas, la gente enamorada no le importa hacer el ridículo enfrente de todos, es por eso que hay muchos soldados caidos en este día, hombres sin saber lo que hacen arriesgan sus sentimientos y se los muestras a esa mujer hermosa que tanto adoran e idolatran.

No todos los que van a la guerra este día de San Valentin acaban ganando, ya que la mayoría arriesgan y gasta demás... los vemos llorando con rosas, chocolates y osos de tamaño real. Tristemente así les pasa a algunos, en cambio a otros les va super bien, tanto que hoy los moteles están repletos de parejitas que van a estos lugares a hacer sus intercambios de regalos, ¡aaawwww! #Kermoso.

Enamorado o no enamorado el mexicano siempre quiere sacar provecho de todo, tanto de la felicidad o de las desgracias, así es que el dia de hoy te vamos a mostrar los mejores memes que circulan por redes sociales, ya que si estas triste por que no te pelo la morrita a la cual le querías hacer el "Delicioso", ¡tranquilo! el mundo no se acaba, mejor disfruta y rie con los mejores memes que aquí te dejaremos.

Se dieron cuenta a tiempo.

Forever alone.

Fiesta privada.

Envidiosos.

¿NEEEEEETA?

Tú te lo pierdes, yo me lo ahorro y alguien más lo disfruta.

¿Vas a pedir Rapid-in?

Agradezcan al Gayo de Oro.

Y recuerden amigos...

