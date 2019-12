VIRAL: los mejores MEMES del caso "Karen" no estaba muerta andaba de parranda

México vive una situación muy difícil en cuanto a feminicidios, cerrando con el último mes hasta el momento son casi 3 mil asesinatos y 726 de ellos se investigan como feminicidios. Con números alarmantes a cualquier mujer le da miedo salir a la calle, incluso de día ya no pueden salir por que aún así se sienten desprotegidas.

Hace una semana y media hubo otra marcha feminista en CDMX y como en la pasada, también rayaron monumentos y destrozaron todo los que se le ponía enfrente, con estos actos algunas personas se sienten ofendidas y las tachan de delincuentes (pero pues son monumentos, ellos no sienten). No se le desea lo peor a una mujer, al contrario queremos lo mejor para ellas y estas mujeres solo hablan por las que ya están muertas o desaparecidas. (no representan a nadie más).

El 3 de diciembre el hermano de una mujer llamada Karen Espindola, compartió en twitter unas capturas de pantalla que saco del celular de su mamá sobre una conversación que había tenido con su hija, donde Karen decía que en el taxi que viajaba el conductor se veía algo "raro", después de eso dejo de contestar. Salio el hashtag #TeBuscamosKaren y algunos otras donde medio México la buscaba, ¡pero!...

Como dicen por ahí si hay fotos, hay video y si hay video, hay memes y si hay memes... ¡ya te chingaste!. No te puedes burlar de toda una nación y llegar a tu casa como si nada (¡mira mamá! y sin cruda), este hecho a Karen se le salió de las manos y es que cuenta en una entrevista para un medio de comunicación, que reconoce que se equivocó y no pensó “en las consecuencias que iban a venir”, por lo que pidió perdón a los que la ayudaron y se preocuparon. (medio México).

Realmente no somos dios para perdonar y mucho menos para criticar por que pues solo ella tiene la verdad, si todo esto sucedió, la verdad que feo y no queremos que a ninguna otro mujer le pase, por que creemos que es una angustia bastante horrenda y no se lo deseamos a ninguna otra, y queremos creer que después de todo esto así como se busco a Karen Espindola en redes sociales se vuelve a hacer por alguna otra si es necesario.

Lo peor aquí Karen es que vives en un país donde somos malinchistas y el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, pero eso sí no te salvas de ninguna, error o no túyo, méxico se te vino encima y con unos memes que quedaran en la historia, épicos diriamos nosotros...

¡Ojala!, ¡ojala!... estes diciendo la verdad y si no, que te sirva de experiencia, ya que no queremos que esto se vuelva como el cuento de "Pedro y el lobo" y para la otra que realmente suceda ya no le crean a una mujer que en enserio este diciendo la verdad.

