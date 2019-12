VIRAL: las fotos más curiosas del 2019

El preciso ojo de fotógrafos alrededor del mundo ha logrado registrar una serie de fotografías las cuales se han hecho viral en redes sociales. Estas imágenes han llamado la atención de la gente y algunas de las noticias más raras que han ocurrido alrededor del mundo en este año 2019. A continuación les vamos a presentar una serie de fotos con diversas agencias de noticias alrededor del planeta tierra.

Fotos más curiosas del 2019.

Desde de la competencia del bigote más largo en Serbia, hasta festividades religiosas en la india o, simplemente, un grupo de personas disfrutando de un chapuzón en una piscina de aguas termales en China. Todas son contextos muy diferentes pero cada una tiene una historia detrás y por obvias razones todas son muy buenas.

Te traemos 12 imágenes las cuales te vamos a contar su historia pero con el simple hecho de verlas tu ya imaginas una, son tan hermosas que te dan ganas de estar ahí y saber todo lo que sucedió en ese preciso momento.

1.- Un helicóptero pasa volando cuando la luna llena se eleva detrás de la Estatua de la Libertad el 18 de mayo de 2019 en la ciudad de Nueva York. (JOHANNES EISELE)

VIRAL: las fotos más curiosas del 2019

2.- Un niño juega con burbujas en la playa de Deauville, en Francia, el 21 de agosto de 2019, como parte de la campaña "Forgotten by the Holidays" organizada por la ONG Secours Populaire para niños cuyas familias no pueden permitirse ir de vacaciones. (LOU BENOIST)

VIRAL: las fotos más curiosas del 2019

Franky Zapata en su "flyboard" propulsado por un avión vuela más allá del campanario del ayuntamiento de Calais después de que despegó de Sangatte, en el norte de Francia, el 4 de agosto de 2019. (DENIS CHARLET)

VIRAL: las fotos más curiosas del 2019

Estudiantes disfrazados de dioses hindúes, Lord Krishna y Lord Shiva, participan en un evento cultural en su escuela en Mumbai el 21 de agosto de 2019. (INDRANIL MUKHERJEE)

VIRAL: las fotos más curiosas del 2019

La foto muestra al robot humanoide ruso Skybot F-850 (Fedor) siendo probado antes de su vuelo a bordo de la Soyuz MS-14 nave espacial en el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán. (Roscosmos Space Agency)

VIRAL: las fotos más curiosas del 2019

Una pareja de venecianos italianos vestidos con trajes de época posan mientras participan en la noche de disfraces "Fetes Galantes" en el Chateau de Versailles el 27 de mayo de 2019. (LUDOVIC MARIN)

VIRAL: las fotos más curiosas del 2019

Las alumnas miran "La mañana de la ejecución de Streltsy" del pintor ruso Vasily Surikov expuesta en la Galería Estatal Tretyakov en Moscú el 26 de febrero de 2019. (MLADEN ANTONOV)

VIRAL: las fotos más curiosas del 2019

Un devoto vestido como la deidad hindú Maha Kali actúa durante las celebraciones del festival Navratri en Ajmer en el estado de Rajasthan el 3 de octubre de 2019. (HIMANSHU SHARMA)

VIRAL: las fotos más curiosas del 2019

Zoran Lazarevic, de 70 años, muestra su bigote mientras participa en la competencia del bigote más largo en el monasterio ortodoxo serbio kalenio del siglo XV, cerca de Rekovac, Serbia central, el 4 de agosto de 2019. (VLADIMIR ZIVOJINOVIC)

VIRAL: las fotos más curiosas del 2019

Los bailarines de dragones se presentan en un parque en Beijing el cuarto día del Año Nuevo Lunar el 8 de febrero de 2019. (GREG BAKER)

VIRAL: las fotos más curiosas del 2019

Esta imagen tomada el 1 de enero de 2019 muestra a un hombre vestido con un traje que se zambulle en un lago parcialmente congelado en Shenyang, en la provincia de Liaoning, al noreste de China, a una temperatura de menos 21 grados Celsius (-6 F).

VIRAL: las fotos más curiosas del 2019

Los sadhus indios (hombres santos hindúes) se sumergen en el agua del santo Sangam, la confluencia del Ganges, Yamuna y los míticos ríos Saraswati, durante el auspicioso día de baño de Makar Sankranti en el Kumbh Mela en Allahabad, el 15 de enero de 2019. (CHANDAN KHANNA)

VIRAL: las fotos más curiosas del 2019

