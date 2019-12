VIRAL: las 6 historias más virales del 2019 que nos hicieron reír y conmover, parte 2

Recordar es vivir y este año ya se esta terminando, por eso es que el día de hoy te traemos la segunda parte de las 6 historias más virales del 2019, y si aún no has visto la primera, en la parte de abajo te vamos a dejar el link para que vayas, cheques y te empapes de toda nuestra info. Si no recuerdas o no llegaste a ver alguna de estas historias que se hicieron viral en redes sociales es momento de que te pongas en contexto.

1.- Quinceañera paseando en carrito de raspados.

Juan Manuel Duarte es un vendedor ambulante de raspados y le pidió a su hija Perla que en su fiesta de XV años le hiciera el honor de llevarla en su carrito de raspados. Con todo y vestido, hija y padre pasearon por las calles de Sabinas, Coahuila. Las personas los vieron y decidieron apoyar al festejo.

2.- De mi rancho a tu cocina.

Doña Ángela saltó a la fama gracias a su comida tradicional mexicana, que es absolutamente deliciosa y se convirtió en una celebridad de internet cuando empezó a subir videos de sus recetas a YouTube. Originaria de Michoacán, hizo su propio canal de cocina donde muestra cómo hacer los mejores platillos con utensilios típicos de los ranchos mexicanos.

3.- El “Chapo Efron”.

Rodolfo González se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana por tener un extraño parecido al actor Zac Efron y a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su fama comenzó en una fiesta escolar cuando subieron una de sus fotografías a las redes sociales y se desató una guerra de memes. Ahora Rodolfo es “detenido” en todas partes, pero para pedirle una fotografía.

4.- Niño hace tarea en centro comercial.

En un centro comercial de Brasil fue visto un niño que estaba haciendo su tarea con la ayuda de una tablet que estaba en exhibición en un local. Apoyado sobre el estante, el chico de nombre Guilherme tomaba apuntes de la información que buscaba en el dispositivo y una persona le tomó video para subirlo a las redes sociales.

5.- Novios llevan banquete a hospital infantil.

Lorena González y Alejandro Guillén se casaron y se fueron a un hospital infantil. La pareja llevó la comida que tenían de su banquete de bodas a las personas que estaban esperando en esta clínica de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ellos creen que cuando recibes mucho tienes que dar mucho y quisieron compartir con todos la alegría por sus nupcias, y qué mejor forma de llevar felicidad que con un plato caliente de comida y un trozo de pastel.

6.-Joven expulsado de escuela por vender tortas.

José Cruz Ayala Martínez de 17 años protagonizó una historia que indignó a todos en internet. Él llevaba tortas y dulces que vendía a sus compañeros de preparatoria para costear los gastos de sus estudios, pero uno de los administrativos de la escuela lo expulsó con violencia y no lo dejó volver a clases.

