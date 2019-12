VIRAL: las 6 historias más virales del 2019 que nos hicieron reír y conmover, parte 1

VIRAL: las 6 historias más virales del 2019 que nos hicieron reír, parte

El 2019 ya está por terminar y nos dejó grandes historias que se hicieron viral en redes sociales. En estas temporadas es bueno hacer un recuento de lo que sucedió en los últimos meses. Recordar es volver a vivir y todos vivimos grandes momentos con estas 6 historias que conocimos durante el año.

Las 6 historias más virales del 2019.

Gracias a estos héroes sin capa, gente que devuelve la fe en la humanidad y personas que saltaron a la fama de la noche a la mañana, las risas y las lágrimas no faltaron en este 2019.

1.- El niño que llevaba desayuno a su amigo

José Miguel nos dio una gran lección de amistad este año. Él siempre llevaba un yogur y huevos en su mochila para obsequiarselos a su amigo Valente, un niño de escasos recursos que a veces no tenía nada para desayunar. Por ser una gran persona este niño se convirtió en una estrella de las redes sociales y además la empresa Danone les regaló a él y su amigo una dotación de sus productos y unas bicicletas.

2.- Sus compañeros le donaron parte de sus becas.

Recordamos a David Yépez, un alumno de Chihuahua que no pudo obtener la beca Jóvenes Construyendo el Futuro para continuar sus estudios profesionales, pero sus compañeros organizaron una vaquita, en la que además ayudaron algunos maestros, para entregarle un sobre con dinero y que pudiera pagar su universidad. La unión hace la fuerza y gracias a sus amigos David pudo seguir con el sueño de seguir estudiando.

3.- El Licenciado Valeriano.

Una de las mejores estaciones en este “tren del mame” que conocemos como internet fue la del licenciado José Valeriano. En su despacho de abogados colocaron un logotipo que era bastante parecido a la marca Louis Vuitton y desde entonces todos comenzaron a hacer diferentes versiones de prestigiosos logotipos pero con referencia a negocios más humildes.

4.- Músicos tocando tema de Titanic en inundación.

Los mexicanos tenemos la gran habilidad de convertir las desgracias en una comedia y un grupo de músicos en Guadalajara transformaron el caos en risas. Durante una terrible inundación en el centro comercial Plaza Patria, aprovecharon la situación y se pusieron nostálgicos al tocar el tema My Heart Will Go On de Céline Dion, siendo esta la canción de la película Titanic (1997).

5.- Niño haciendo la tarea en la calle.

El niño peruano Víctor Martín Angulo, de 11 años, fue captado por cámaras de las calles haciendo su tarea bajo el alumbrado público. En su casa no tenían luz eléctrica, pero eso no lo detuvo para terminar sus deberes de la escuela. Las imágenes se hicieron virales y conmovieron a todo mundo. La historia cruzó el mundo y un millonario de Baréin viajó hasta Perú para construirle a Víctor y su familia una casa completa, bien equipada y con todos los servicios.

6.- Llora porque lo “casaron” en una kermés.

Entre la ternura y la risa, este niño mexicano se volvió una sensación de las redes porque se puso a llorar a un lado de su “prometida”. Como parte de una kermés de noviembre, un niño y una niña se casaron en una mesa de “registro civil”, pero de pronto él se dio cuenta de que su soltería se había terminado y comenzó a llorar con mucho sentimiento.

