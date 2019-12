VIRAL: gracias a su reloj inteligente, una periodista descubrió que su novio le era infiel

Jane Slater es una reportera estadounidense de la NFL que descubrió que su pareja le era infiel gracias a su smartwatch (reloj inteligente). Su historia se volvió viral porque la propia periodista publicó lo ocurrido a través de sus redes sociales.

Periodista descubre infidelidad por reloj inteligente.

La chica, oriunda de Dallas, contó que hace un tiempo su novio le había obsequiado una pulsera que permite monitorear la actividad física de una persona. Míralo en Facebook.

VIRAL: gracias a su reloj inteligente, una periodista descubrió que su novio le era infiel

El objetivo era motivarse mutuamente, por lo que los dos se compraron la pulsera y la sincronizaron para que cada uno reciba el avance del otro en su teléfono; sin embargo, el dispositivo terminaría haciéndole saber a Slater que su pareja la había engañado.

Sucede que una noche, cerca de las 4 de la mañana, los niveles de actividad física de su novio aumentaron súbitamente a las cuatro de la mañana, mientras él se encontraba fuera de casa.

VIRAL: gracias a su reloj inteligente, una periodista descubrió que su novio le era infiel

"Alerta de spoiler: no estaba inscrito en una clase de OrangeTheory a las 4 am", escribió Slater en una publicación en Twitter, haciendo referencia a que su novio no se encontraba entrenando.

“Ojalá esta historia no fuera real”, agregó la responsable de la publicación que se viralizó también en Facebook.

La chica asegura que superó el hecho y que ahora se ríe al recordarlo: "una vez me dijo una amiga que nos reiríamos de esto, mientras yo estaba llorando descontroladamente en el auto. Por suerte ya lo puedo hacer", concluyó.

VIRAL: gracias a su reloj inteligente, una periodista descubrió que su novio le era infiel

Tal vez te interese: Aeropuerto en Lituania crea árbol navideño con objetos incautados de sus viajeros

La historia motivó a otras personas a contar experiencias similares. “¡Jane! Mi ex esposo fue atrapado en una aventura porque llevaba puesto el reloj de entrenamiento y el monitor de latidos que mi madre le había comprado para Navidad, mientras ‘corría’”, contó una usuaria en respuesta a la publicación de Slater.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.