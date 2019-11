VIRAL: esta imagen no es lo que parece y quizá no te diste cuenta a la primera

Las redes sociales son un lugar en la que cualquier fotografía puede hacerse viral y eso lo demuestra esta imagen que en los últimos días ha sido compartida por miles de personas en sus cuentas personales. ¿Quieres saber por que? aquí te lo contamos y salgas de todas tus dudas, ya que la imagen como tal no tiene nada pero en realidad la debes de ver más a detalle.

La mente nos hizo una mala jugada.

Según se puede apreciar en la foto de Facebook, una niña posa un tanto fastidiada, mirando a la cámara fotográfica pero lo curioso es la forma de sus piernas, las cuáles se ven muy delgadas.

Ante esto, los usuarios en las redes sociales se mostraron preocupados y compartieron la imagen resaltando que la niña podría tener alguna enfermedad que le haya puesto las piernas así y que siempre debemos ayudar y apoyar en vez de criticar, como siempre la gente de Facebook y otras redes comparten cosas que ni si quiera saben o no se informan y al último resulta otra cosa.

Así fue como tuvo miles de comentarios, ‘likes’ y compartidos; sin embargo, estos ‘se fueron de cara’ cuando uno de los chicos comentó que acerquen su vista a las piernas de la niña puesto que, tal como te lo comentamos en el titular, no todo es lo parece ya que lo que aparentaba ser pasto, en realidad era cancha.

Sí, este alimento se ‘camufló’ con el pasto y el lugar en el que estaba la pequeña y tras esto todos se dieron cuenta, no sin antes dejar su comentario de “esta foto me tuvo preocupada por mucho tiempo”, “seguro hicieron esto usando Photoshop”, etc.

La niña en realidad solo esta agarrando una bolsa de palomitas y pareciera como si ese espacio que está ahí fuese el mismo pasto. ¡Chequenlo bien!

