VIRAL: "eres un juguete no puedes volar", memes de asaltante que murió en persecución

Imaginense que están 3 personas, la primera es un estadounidense, la otra es un alemán y el tercero creo que ni si quiera lo tenemos que presentar por que ya nos imaginamos que pues es... si, un ¡mexicano!, y que están concursando para ver quien echa mejor carrilla a otras personas, mejor no les hacemos el cuento largo... ¡gana el mexicano!. Sin duda alguna somos las personas que neta no se nos va una, de verdad ni una, hasta con la muerte jugamos, así de malos somos (jaja).

¡Yo soy tu amigo fiel!.

Se acuerdan de las estas 3 finisimas personas que iban en una moto y se accidentaron (el bryan, el anderson, y el walberto), pero que minutos antes le habían dado bajin a un sujeto con sus cosas, en resumen la historia fue así: sucedió en Buenos Aires, Argentina, 3 malandros a bordo de una moto asaltaron a un hombre y se dieron a la fuga, cuadras adelante ya los espera la policía que les cerro el paso con una camioneta y fue ahí donde se estamparon y salieron volando #Literal.

���� ¿Crees en el Karma? 3 sujetos roban moto, asaltan a un joven se dan a la fuga y mira enseguida lo que paso... DALE PLAY ▶️



Los hechos se registraron en el municipio San Martín en Argentina y lamentablemente uno de los asaltantes perdió la vida y los otros dos luchan vivir. pic.twitter.com/s0NCxXqgG8 — Contacto Hoy (@ContactoHoy) 5 de diciembre de 2019

Pues de los 3 sujetos, 2 se los llevaron al hospital y el tercero murió con el impacto al caer al suelo, personas les tomaron fotos a los delincuentes para que los identificaran, donde aparece el ladrón que ya se encontraba muerto en el pavimento, después una ola de memes se desato en las redes sociales que nada ni nadie ha podido parar.

Aunque la persona murió, eso no le importó a nadie ya que se trataba de un delincuente y los usuarios decían que el karma le había llegado muy rápido, tomaron la fotografía y ¡pum! los memes comenzaron. El sujeto tendido en el pavimiento muestra una mirada perdida, algunos de los memes que hicieron fueron: como un de estos muñecos que hay adentro de las iglesias, como luchador de la triple AAA, como si estuviera entre los juguetes de "Andy" (Toy Story) y otro como si fuese Buzz Lightyear.

Eres un juguete no puedes volar, pues literal si voló, y lo hizo tan alto que ya se encuentra con diosito, el karma le llegó tan rápido que ni si quiera disfrutó de las cosas que se había robado con sus amiguitos #QueMalPlan, no, ¡la verdad es que no!.. esperemos que esto sirva de ejemplo para que mejor se dediquen a trabajar y no andar hurtando cosas que a otras personas les cuestan con el sudor de su frente, a ellos tristemente solo les costo... con sangre.

¡Cuidado! ahí viene Andy...

Eres un juguete no puedes volar.

