VIRAL: chofer de taxi por aplicativo descubre a su esposa escondida en la cajuela, quería espiarlo

Uno ya no se puede ir a trabajar en paz o decirle a la novia o esposa que uno se tiene que quedar horas extras trabajando por que ya no le creen a uno, tal parece que esa confianza ya se termino y no les creen ya a ningún hombre. En la historia del día de hoy les vamos a platicar sobre una mujer que queremos creer que se quedo por error en la cajuela del coche de su esposo y no podía salir, pero gracias a Dios un pasajero se dio cuenta "y la salvó".

Pagan justos por pecadores.

¿Qué tan celosa eres? Lo más seguro es que pocas personas son capaces de llegar a tal extremo como la protagonista de esta divertida historia que ocurrió en la Ciudad de México y se volvió viral en las redes sociales. Y es hay varias o muchas personas que sus celos pueden ser mortales y hasta extremos, los más comunes son como: revisarle el celular a su pareja, meterse a espiar sus redes sociales sin permiso alguno.

Otros celos muy comunes, es crear perfiles falsos en las redes sociales para ponerles un cuatro a sus parejas y así poder darse cuenta si les son infieles o no, y estas, son por nombrar algunas de las más comunes que hacen esa mujeres celosas o bien algunos hombres.

Pero de lo que hoy nos dimos cuenta y estamos sumamente seguros es que nadie se compara con la mujer del día de hoy, ya que ella se escondió en la cajuela del auto de su esposo, que trabaja en una conocida app que se dedica a brincar un servicio de auto privado, ella muy tranquila y sin que se diera cuenta el esposo se encondió en la parte de atrás del coche.

“Imagina que vienes en el Uber y descubres que la esposa del chófer viene en la cejuela para espiarlo".

Chris Astudillo es el usuario que en ese momento viajaba en el auto del chofer del Uber, tomó algunas fotos y las compartió en su perfil de Facebook. Pero lo más raro es que en las fotos se podía ver que la señora estaba escondida con su pequeño hijo, y al verse descubiertos, los dos se subieron en el asiento del copiloto y acompañaron al usuario hacia su destino, (jaja que oso).

“Todavía de que el morro (niño) se pone a llorar, su jefecita (madre) se sube enfrente sin pagar el viaje”, agregó Chris Astudillo quien fue el sujeto que compartió las hilarantes fotografías que causaron toda clase de reacciones en Facebook.

