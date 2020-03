VIRAL: ¿Ya conoces al único orangután albino del mundo? aquí las FOTOS

Alba, es un orangután de ojos azules cubierta en pelo completamente blanco, fue liberada en 2017 de una jaula en donde unos aldeanos la mantenían como mascota en la sección Indonesia de Borneo, conocida como Kalimantan.

Alba tenía un peso muy bajo por falta de alimentos y estaba plagada de parásitos y sufría deshidratación. El grupo conservacionista creía que se había separado de su madre antes de la captura, este sorprendente animal se hizo viral por su pelaje color blanco y aquí te vamos a presumir sus fotos.

Las especies de primates albinos pueden sufrir problemas de visión y audición, y tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta.

El grupo conservacionista le devolvió la salud a Alba, y en junio de 2018 fue trasladada a una ‘isla forestal’ artificial de 10 hectáreas cerca del centro de rehabilitación de orangutanes del grupo en Kalimantan.

Alba tiene aproximadamente seis años, y se unió a su nuevo hogar con otros tres orangutanes: una hembra de cuatro años llamada Radmala, otra hembra de seis, llamada Kika y Unyu un macho de cuatro años.

Los orangutanes recibieron observación las 24 horas del día por parte del personal que monitorea sus salud y comportamiento.

Luego, en diciembre de 2018, Alba fue liberada en el Parque Nacional Bukit Baka Bukit Raya después de un viaje de más de 24 horas desde su centro de rehabilitación.

La Agencia de Conservación de Recursos Naturales tomó la decisión de liberar a Alba en la naturaleza en ese momento porque se había vuelto físicamente fuerte y había aprendido comportamientos esenciales para la supervivencia.

La fundación la etiquetó electrónicamente y un equipo médico la supervisó regularmente.

‘’Alba no tiene complejos de inferioridad como imaginamos antes. Ella tiene mucha confianza en comparación con otros orangutanes’, dijo el veterinario Agus Fathoni a The Associated Press en ese momento.

Fathoni agregó que la verdadera amenaza para la vida De Alba eran los cazadores furtivos que la consideran un objeto valioso debido a su condición especial.

Esta semana, la Borneo Orangután Survival Foundation, dijo que Alba fue vista mientras vigilaba a otros tres orangutanes liberados recientemente.

‘’Después de que supimos que ella puede construir nidos, forrajear de manera independiente y ya no depende de la asistencia humana, concluimos que puede sobrevivir en el bosque’’, dijo Indra Exploitasia, directora de conservación de la biodiversidad del ministerio de medio ambiente.