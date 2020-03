VIRAL: Xherdan, el gato esfinge más arrugado y popular de Instagram.

Probablemente lo primero que piensas cuando escuchas la palabra “gato” es a una adorable bola de pelos que no deja de ronronear, es por eso que lo último que vendría a tu cabeza es un gato Sphynx o gato Egipcio, populares por no tener pelo y tener el ceño fruncido.

Es verdad, estos gatos esfinge han sufrido discriminación desde tiempos remotos por su aspecto, y para ejemplificar esto existe el caso de Xherdan, el gato esfinge de Suiza más popular en redes sociales.

El gato podría confirmar la discriminación que ha sufrido por su apariencia, pues desde que nació, Xherdan no solo llama la atención aún más que sus parientes pues este gato de seis años no solo no posee pelo, sino que está completamente cubierto de arrugas.

El gato esfinge más arrugado y popular de Instagram

Incluso muchas personas le comentan a sus dueños o en su cuenta de Instagram que el gato parece un cerebro, una bola de masa sin deforme, llegando a insultarlo y compararlo hasta con un alienígena.

El gato Xherdan también es famoso por su ceño fruncido, pero su dueña Sandra Filippi, de 47 años, afirma que es un gatito con un divertido mal genio que disfruta mucho de dormir y “hablar”. Incluso la mujer afirma que ocasionalmente la gente le tiene miedo a Xherdan, pero él es tan cariñoso o hasta más que cualquier gato convencional.

Sandra ha comentado: “Cuando lo vi por vez primera, él inmediatamente me robó el corazón. Su arrugada piel rosa, tan fina como un fresco durazno, y sus ojos turquesas, me enamoraron por completo del gato. Pues Xherdan ha tenido arrugas desde el día en que nació.”

También fue narrado por la dueña que la gente suele asustarse un poco ante la primera impresión del gato, pero instantáneamente comienzan a adorarlo cuando se percatan de lo juguetón y bien educado que es.

“Xherdan nos hace reír a mí y a otras personas, sin importar en qué momentos nos encontremos y eso es lo más hermoso que existe. La mayoría de la gente le tiene un poco de miedo pero cuando lo conocen terminan amándolo", señaló.

Asimismo, fue informado por Sandra que Xherdan, como los gatos sphynx en general, necesitan de muchos cuidados para mantenerse estable y saludable.