VIRAL: Trabajador de supermercado ayuda a abuelo con despensa por COVID-19.

Un trabajador del supermercado Tesco acudió al rescate cuando un abuelo de 99 años se vio obligado a abandonar el supermercado sin nada de su lista de compras, después de que los compradores de pánico por COVID-19 vaciaran los estantes.

Dan Scott, de 32 años, reveló en una emotiva publicación de Facebook, que lo habían dejado casi llorando después de presenciar a Norman, de 99 años, luchando por encontrar pan, huevos, y frijoles a raíz de las compras de pánico de coronavirus.

El gerente de área sintió que no tenía más remedio que intervenir ya que no podía hacer frente viendo al abuelo obligado a abandonar el supermercado Tesco sin ninguno de sus elementos esenciales. Por lo tanto, Dan se ofreció a entregar personalmente lo que necesitaba directamente a su hogar.

Trabajador de supermercado ayuda a abuelo con despensa por COVID-19

Desde que compartió la conmovedora publicación, ha acumulado más de 33,000 reacciones, como Dan escribió: “Ayer conocí a un hombre llamado Norman, me pidió ayuda con su lista de compras. Lamentablemente, en estos tiempos no pude sacar a Norman de su lista más que un peine. Estaba devastado".

“Así que escribí mi número y le pedí que me llamara al día siguiente, se lo conseguiré temprano y se lo llevaré. Norman, siendo muy humilde, dijo que volvería a intentarlo mañana y cuando le pregunté cómo iba a llegar a casa, se rió y dijo que conducía..."

"¡Tiene 99 años!" Estaba realmente abrumado por la emoción cuando me dejó y pensé, '¿cómo puede este hombre no conseguir comida?' Así que le pedí a alguien en Tesco que me hiciera una despensa de la noche a la mañana para poder recogerla primero”.

VIRAL: Trabajador de supermercado ayuda a abuelo con despensa por COVID-19.

En un intento por obtener la mayor cantidad posible de la lista de compras de Norman, Dan preguntó a sus vecinos si sería posible donar algo para aquellos que más lo necesitan durante este momento difícil causado por el coronavirus.

Su publicación continuó: "Una vez más, me sentí abrumado por la generosidad de las personas pues logramos obtener una gran cantidad de comida. ¡Mi colega Carole y yo sorprendimos a Norman con todo en su lista y mucho más!".

"Estaba muy agradecido y dijo: 'Viviré como un rey hasta que tenga 100 años'. Todo lo que quería era pan, huevos, y algunos frijoles. También me dijo hoy que tenía más comida en la guerra... algo para pensar por un segundo".

VIRAL: Trabajador de supermercado ayuda a abuelo con despensa por COVID-19.

Dan terminó su publicación dirigiéndose a los compradores de pánico, haciéndolos conscientes de que otros que son vulnerables y se quedan sin nada debido a su innecesario almacenamiento de víveres.

Él escribió: “Me siento muy feliz hoy sabiendo que Norman tiene comida esta noche, ¡pero cuántos normandos más hay en este momento debido a las personas más egoístas y repugnantes en este mundo! Mantente a salvo y mira a tu alrededor, la gente realmente necesita tu ayuda".

VIRAL: Trabajador de supermercado ayuda a abuelo con despensa por COVID-19.

En las redes sociales, se han compartido miles de fotos de estantes de supermercados vacíos a medida que las personas continúan atesorando artículos domésticos esenciales por temor al virus.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Chica trabajando en home office va al baño en plena videollamada

Dan compartió que Norman es un cliente habitual que siempre hace su compra semanal los jueves, por lo general, un miembro del personal lo ayuda a localizar todos sus artículos.