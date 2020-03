VIRAL: Tienda de piñatas responde a críticas de redes sociales.

La Piñatería Ramírez es bien conocida en México por hacer piñatas con figuras respecto a las tendencias del momento. Este lunes la famosa piñatería ubicada en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, compartió a través de su cuenta de Facebook una serie de fotografías con sus productos que causaron polémica en redes sociales.

Dentro de sus creaciones más conocidas destacan la del “Teniente Harina”, sin olvidar a la cantante de reggeatón, “La Rosalía”, el cineasta Guillermo del Toro, la piñata de Thalía, así como la de Sarita Sosa, hija menor del cantante y hoy difunto José José.

Resulta que este negocio tuvo la idea de hacer piñatas con los temas más recientes que han acontecido en el país y el resto del mundo, por tal motivo la Piñatería Ramírez creo las versiones para moler a palos del presidente Andrés Manuel López Obrador junto al avión presidencial, el tan temido Coronavirus, e incluso a feministas radicales de la marcha ocurrida el pasado 8 de marzo.

Responde a críticas en redes sociales tienda de piñatas por sus diseños

A raíz de estos protagonistas convertidos en piñatas, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Dentro de los cientos de comentarios hechos en la publicación, destacan los negativos, a los cuales Piñatería Ramírez les dio respuestas sumamente inteligentes e hilarantes.

Un ejemplo de estos fue el escrito por la usuaria Ivette “G”, quien comentó: “Pésimo trabajo, además de que promueven la violencia contra la mujer. Asqueroso”, a lo que hábilmente la piñatería respondió: “Solo promovemos la violencia hacia las piñatas”.

La usuaria Lú VR comentó: “Pésimo, insensible, asqueroso” e irónicamente la respuesta fue: “Acúsalo con su mamá quico…”. De igual manera, un comentario de la usuaria Jesika “S” decía lo siguiente: “Pésimo, el dueño es un machito de (emoji de popó)”, obteniendo como respuesta: “Jejeje nombre es dueña con los ovarios peludos”.

Te puede interesar: “Hallada” el impactante reto viral que refleja la crisis de feminicidios en México

Y el que finalmente hizo reír a carcajadas a todos los usuarios fue la respuesta que dio la piñatería respecto al comentario de la usuaria Kiara “R” quien escribió: “Pésimo servicio. El acabado es corriente y no tienen horarios fijos de entrega”. Por lo que comentaron tajantemente: “El horario es cuando llego y cierro cuando me voy… no hay pierde”.