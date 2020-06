VIRAL: Surfistas de California crean postal en memoria de George Floyd

Cientos de surfistas en California rindieron homenaje a George Floyd mientras continúan las protestas en todo el país. Se reunieron en Moonlight State Beach en Encinitas el miércoles en una ceremonia especial típicamente reservada por la muerte de un miembro de la comunidad de surf, informa Evening Standard.

Los surfistas deletrearon "unidad" con sus tablas después de guardar un momento de silencio durante ocho minutos y 46 segundos, el tiempo que un oficial de policía blanco en Minneapolis tuvo su rodilla en el cuello de Floyd antes de morir. La postal se hizo viral en redes sociales.

"Necesitamos recordar quiénes somos, debemos recordar, unidos, de pie, divididos, nos caemos", dijo a un medio de comunicación Justin Wilkenfeld, cofundador de Kindhumans. Después de eso remaron en honor a Floyd. Danielle Black Lyons, cofundadora de otro local, Textured Waves, le dijo también al medio de comunicación que combinaba sus dos amores.

"Mi cultura y mi comunidad de surf, al unir a esos dos y casarlos de una manera hermosa en un tributo en forma de remo, no hay nada más sagrado que eso", dijo Lyons. Las autoridades locales aceleraron un permiso para la reunión pacífica, donde se alentó el distanciamiento social y las máscaras.

En otras partes del país, los surfistas están llevando a cabo demostraciones similares al "Paddle Out for Unity in Solidarity with Black Lives Matter".

En la postal podemos ver como cientos de surfistas se reúnen en apoyo de Black Lives Matter, luego de la muerte en custodia policial de George Floyd en Minneapolis, mientras deletrean "unidad" con sus tablas antes de participar en una paleta por la unidad en Moonlight Beach en Encinitas, California, el 3 de junio.