VIRAL: Su sobrina le encarga cuidar a su perro y llega con ¡Manual de usuario incluido!

No cabe duda que tener un perro es una gran responsabilidad, tenemos que estar pendientes de su necesidades y cuidados, y bien lo sabe una pequeña que le dejó a su tía su perro para cuidar pero lo llevó con un manual de usuario, provocando que se hiciera viral.

A través de Twitter la usuaria Mercedes Palacio, hizo una publicación con el manual de usuario e indicaciones que su sobrina le dejó para que cuidara a su mascota mientras ella se iba de vacaciones, lo cual se hizo viral.

ILUSTRÓ CADA UNO DE LOS CUIDADOS

A la pequeña no le bastó con escribir la lista de los cuidados, pues para que a su tía le quedaran clara las indicaciones realizó dibujos para ilustrar cada uno de los cuidados necesarios para su perro.

VIRAL: Su sobrina le encarga cuidar a su perro y llega con ¡Manual de usuario incluido!

La niña dibujó en orden los puntos que su tía debía de entender y cumplir, entre los cuidados se encontraban “cuidado con pisarlo”, “prohibido dejarlo solo afuera”, así mismo la pequeña indicó que si el perro come sobras o cualquier otra cosa que no sea su alimento vomitará, preocupada ante cualquier situación que pudiera registrarse la niña aseguró que el perro no es buen nadador, y se debe poner mucha atención y cuidado con los autos y el tractor.

LA PUBLICASIÓN SE HIZO VIRAL

Como era de esperarse este manual causó gracia entre los internautas, quienes no dudaron en compartir las imágenes y la publicación, la cual en cuestión de horas se hizo viral.

VIRAL: Su sobrina le encarga cuidar a su perro y llega con ¡Manual de usuario incluido!

Algunos usuarios no dudaron en elogiar a la pequeña, quien al parecer pensó en todo, desde los cuidados más mínimos hasta la situación más extrema para evitar que el perro sea aplastado por un tractor.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Instala cámara y descubre impresionante escena entre su hija y su perro

Junto con el manual de usuario que indicaba los cuidados del perro también se publicó una fotografía de la mascota, que al parecer es un perro salchicha que se ha hecho viral.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.