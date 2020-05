VIRAL: Salón de belleza pone uñas con guantes ¡Antes muerta que sencilla!

Los negocios son los que más se han visto afectados por la cuarentena impuesta por el coronavirus, pues muchos perdieron sus trabajos y tuvieron que cerrar sus empresas tras la falta de clientes durante la contingencia.

Asimismo, muchos negocios se rehusaron a morir y no cerraron sus puertas, donde extrañamente barberías y salones de belleza continuaron en funcionamiento a pesar de la cuarentena, por supuesto usando guantes y cubrebocas.

Ahora llega un negocio que llevó las medidas de seguridad a un nuevo nivel que raya lo ridículo y se hizo viral en redes sociales, demostrando que México no podrá ser detenido ni por una pandemia.

Salón de belleza pone uñas con guantes y se hace viral

‘Meméxico’, el país donde incluso en las tragedias no podemos dejar de bromear y estas graciosas imágenes de un salón de belleza ubicado en el estado de Sinaloa lo demuestra a la perfección.

Navegando en redes sociales nos topamos con estas imágenes, que nos generaron risa y decepción, pues las empleadas de este negocio tomaron las medidas necesarias para prevenir el coronavirus… casi.

Uno de sus principales servicios es la colocación de uñas, misma que se vio afectada por el uso de los guantes, pero el ingenio mexicano no tiene límites, y cortaron las puntas de los dedos para poder colocar las uñas.

Salón de belleza te contagiará… pero de risa

Sinaloa es otro mundo. Muy distinto al nuestro. pic.twitter.com/PAvqMNHk0w — lady Corrales (@SoyLadyCorrales) May 1, 2020

No hay que mencionar que las imágenes se volvieron virales en cuestión de minutos, donde muchos no paraban de reír por la ingenuidad de estas empleadas, pues aparentemente no comprenden el propósito real de los guantes.

Hasta el momento no se sabe si en este salón de belleza han tenido algún inconveniente por laborar en plena cuarentena, pero de lo que estamos seguros es que sin duda tendrán muchos clientes al exponer sus medidas de seguridad.