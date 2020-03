VIRAL: Residente tendencia en las redes sociales y los MEMES no se hacen esperar

Residente es tendencia en las redes sociales y los MEMES no se hacen esperar

“Cabeza, rodillas, muslos y cadera” es el inicio de René, el último éxito de Residente, en el cual el rapero puertorriqueño realiza un repaso de los momentos más duros de su carrera y que ha causado furor en YouTube, motivo por el cual los memes sobre esta canción viral han inundado las redes sociales.

La canción autobiográfica del cantante ha generado estruendo en las redes sociales pues muchos se sienten identificados con el tema musical, pues aborda temas respecto a su vida personal, tanto en la niñez, juventud y su edad adulta, sin embargo, los internautas ya han hecho memes sobre la canción.

La muerte de su mejor amigo a mano de cuatro policías, el golpe que significó para el que su abuela nunca lo vea cantar, la depresión, el alcoholismo y el abandono de su padre son los principales temas que han conmovido a los seguidores del cantante. El tema se estrenó el 27 de febrero en la plataforma de YouTube.

Los memes sobre esta canción han inundado las redes sociales.

Tal es el furor que ha despertado “René”, que sólo en YouTube la canción ha superado los 40 millones de reproducciones a menos de una semana de su estreno, como era de esperarse el éxito de la nueva y conmovedora canción de Residente ha dado origen a diversos memes basados en el video.

René cuenta cómo escribió la canción

“Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mi mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”. Así de claro explicaba René lo que le impulsó a crear esta canción.

Sin duda alguna "René" es una tema con muchos sentimientos que ha cautivado a millones de internautas en las redes sociales y que como es costumbre los memes no han perdonado, pues en plataformas como Facebook, Twitter e Instagram, la tendencia gira entorno a la canción de Residente.