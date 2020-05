VIRAL: Rescatan a extraño animal exótico y amarillo idéntico a Pikachu.

Pocas veces el reino animal ofrece ejemplares tan llamativos y únicos que se dificulta creer que tal criatura es real. Definitivamente ese es el caso de un animal exótico recientemente rescatado y cuya historia se ha vuelto viral por su singular parecido con Pikachu.

Como la gran mayoría de los internautas nunca han visto una zarigüeya como esta, ha sorprendido y se ha robado los corazones en redes sociales por su hermoso color amarillo. Resulta que este animal exótico llegó a la Clínica Veterinaria y Hospital de Animales Boronia, en Victoria, Australia, en 2018.

Y desde entonces el singular animalito ha sido objeto de admiración por los fanáticos de la famosa serie de anime: Pokémon, quienes argumentan que la zarigüeya es el vivo retrato del personaje principal de la serie, estamos hablando del querido Pikachu.

Este tipo de animal es una rara variedad de zarigüeya dorada común de cola de cepillo, acorde a lo descrito en una publicación hecha por la clínica que rescató al animal. Y además se especificó que el color dorado se produce por una mutación que provoca un bajo nivel de pigmento melanina que les da su característico color normal y natural.

Y aunque este ejemplar de animal exótico es bastante adorable y ha sido considerado como un Pikachu de la vida real, desafortunadamente, lo que lo hace tan especial para nosotros los humanos, también pone en riesgo al animal dentro de la salvaje naturaleza.

Como este tipo de zarigüeyas son raras en la naturaleza, su color brillante las hace ver especiales para un humano, pero eso mismo hace que se destaquen entre los feroces depredadores que merodean todo el tiempo.

Sin embargo, para fortuna de este Pikachu de la vida real, no tendrá que preocuparse pues crecerá en la total seguridad del santuario de vida silvestre que felizmente lo ha acogido. Y aunque las zarigüeyas tienen fama de no describirse como adorables, este singular animal exótico se volvió viral, pues la gente no dejó de compararlo con un Pokémon.

Con información de gatitosyperritoschidos.com