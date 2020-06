VIRAL: Anonymous llega a México; reportan supuesto hackeo al TecNM.

Múltiples usuarios de Twitter reportaron durante la madrugada de este 1 de junio un supuesto hackeo de la organización Anonymous a la página del Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Si te encuentras leyendo esto lo más probable es que sepas que Anonymous reapareció en internet luego de 3 años de ausencia con un mensaje que no dejó indiferente a nadie en redes sociales posterior a las protestas por la muerte de George Floyd.

Aparentemente la página de la Policía de Minessota fue hacheada por Anonymous advirtiendo que exhibiría información en línea de la organización policial, además reveló presuntos secretos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la corona británica.

Esta situación derivió en que diversos internautas comenzaron a reportar el supuesto hackeo a la página de internet del afamado Instituto Tecnológico Nacional de México. Fue a través de videos de pantalla que se mostró cómo los usuarios intentaron ingresar a la página y en seguida les aparecía el logotipo de la organización Anonymous.

No obstante, el hackeo no ha sido confirmado por fuentes oficiales, esto aunado al hecho de que ya no aparece el logotipo de Anonymous al ingresar a la página, ahora solo aparece en pantalla una falla en la conexión de la base de datos.

Por ello, usuarios en redes sociales comentan que probablemente fue alguien que sabe de programación y tomó ventaja de la situación aprovechándose del caos para causar pánico y paranoia entre la población cibernética.

Esto porque es bien sabido que Anonymous puede presentar largas listas sacadas de bases de datos en donde se exhiban cosas que se han quedado tras bambalinas por turbios motivos en la mayoría de los casos pero que con su ayuda son ampliamente difundidas en internet.

Ahora el TecNM supuestamente víctima de esta famosa organización que no ha dejado de dar noticias virales recientemente y ahora permanece la duda si algo de trascendencia será revelado próximamente por Anonymous.