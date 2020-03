VIRAL: Regó una planta por 2 años hasta que se dio cuenta que era falsa

Una de las frases más conocidas es la que dice "no todo lo que brilla es oro", ¿ustedes saben a que se refiere con eso? y sino pues aquí van a tener el mejor ejemplo en esta chistosa historia donde a una mujer se dio cuenta que después de dos años una de sus plantas era falsa, prácticamente podríamos decir que "le vendieron gato por liebre" o que la "timaron"; en redes sociales compartió las fotos y se hizo viral después de darse cuenra de toda la verdad, (no se rian).

Riega su planta y se hace viral por que es falsa

Esta mujer regó, cuidó, limpió y llenó de amor a una planta por dos años hasta que se dio cuenta que era de plástico (solo faltó que hasta le cantara para que creciera más como algunas personas lo hacen). Esta distraída chica se hace llamar Caelie Wilkes y compartió su divertida historia en la red social de Facebook, donde narra que hasta tenía un plan de riego.

"He tenido esta hermosa suculenta durante aproximadamente dos años. Estaba muy orgulloso de esta planta. Estaba llena, hermoso color, solo una planta perfecta en general. La tenía en la ventana de mi cocina. Tenía un plan de riego para ella, si alguien más intentara regar mi suculenta me pondría a la defensiva porque solo quería cuidarlo bien. Me encantó mi suculenta".

La señorita Wilkes decidió trasplantar la suculenta a un nuevo jarrón ya que queria brindarle un espacio más grande y ver si podría crecer un poco más, fue ahí donde se le rompió el corazón descubriendo que su adorable planta suculenta, la cual a lo largo de dos años la había cuidado y tratado con el amor que solo ella merecía, era totalmente falsa.

“La iba a sacar del contenedor de plástico original con el que fue comprado para saber que esta planta era falsa…Intenté lo mejor que pude para que se viera lo mejor posible, ¡y es completamente de plástico! ¿Cómo no supe esto?”

Pero Caelie Wilkes al final de cuentas tenía que sacar algo bueno de su tragedia, ya que la empresa “Home Depot” decidió mandarle algunas suculentas naturales para que ella pudiera superar a su planta de plástico, fue algo así como un "clavo saca a otro clavo" solo que esta vez fue una de plastico reemplaza a una de verdad.

