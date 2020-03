VIRAL: Rami, el perro "Pitbull Salchicha" conoce su dulce historia

Las buenas personas de la Sociedad Humanitaria del Condado de Moultrie Colquitt de Georgia ciertamente han visto mucho en su línea de trabajo. Esto viene incluido cuando trabajas en un refugio de animales.

VIRAL: Rami, el perro "Pitbull Salchicha" conoce su dulce historia

El perro "Pitbull Salchicha" se hace viral en redes

Pero incluso ellos no estaban preparados para la extraña apariencia de Rami, un perro rescatado cuyo inusual linaje genético resultó algo muy especial, ya que él es un "Pitbull Salchicha".

VIRAL: Rami, el perro "Pitbull Salchicha" conoce su dulce historia

Muchas personas que lo conocen quedan perplejas de inmediato por su extraña apariencia. Esto se debe a que tiene la cabeza de un perro pitbull y el cuerpo de un perro salchicha.

VIRAL: Rami, el perro "Pitbull Salchicha" conoce su dulce historia

Un hombre lo encontró cuando Rami deambulaba por su vecindario y luego se dirigió a su patio delantero. Fue entonces cuando el hombre decidió contactar al control de animales local. Pero no estaba muy seguro de cómo describir al perro.

VIRAL: Rami, el perro "Pitbull Salchicha" conoce su dulce historia

Los equipos de rescate pronto descubrieron que Rami era un cruce inusual entre un pit bull y un perro salchicha, con la cabeza del primero en el cuerpo del segundo. La mayoría de las personas no tenían idea de que estos dos tipos de perros eran capaces de reproducirse en primer lugar. Pero la gran pregunta seguía siendo: ¿alguien querría adoptarlo?.

VIRAL: Rami, el perro "Pitbull Salchicha" conoce su dulce historia

Cuando Rami estaba listo para la adopción, la Sociedad Protectora de Animales del Condado de Moultrie-Colquitt publicó fotos de él en su sitio web en línea. Antes de darse cuenta, todos querían ver al cachorro de aspecto inusual con su adorable cara y su pequeño cuerpo.

Rami se hizo tan popular que decidieron que no sería justo entregarlo a una familia específica. De lo contrario, ¡docenas de otras familias se perderían la oportunidad de conocerlo! En cambio, Rami recibió entrenamiento para convertirse en un perro de terapia certificado.

VIRAL: Rami, el perro "Pitbull Salchicha" conoce su dulce historia

Ahora, Rami actúa como embajador de animales, visitando escuelas, hospitales y hogares de ancianos. Es fácil ver por qué es capaz de alegrar los días de tantas personas que conoce. ¡Es a la vez encantador y adorable!.

Te puede interesar: VIRAL: Perro hashtag, #LomitosEnCasa por la cuarentena del Coronavirus

También ayuda a otros perros a sentirse cómodos y aclimatados en el refugio. Prácticamente no hay nada que Rami no pueda hacer. No solo es un perro de terapia para las personas, sino que también cuida a aquellos animales que fueron extraviados o abandonados por sus dueños, cabe resaltar que esta noticia fue del año 2015 pero hasta apenas se hizo viral.