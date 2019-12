VIRAL:¡Qué ternura! Baby Yoda causa tendencia mira los memes

¿Ya viste todos los memes del adorable “Baby Yoda”? Tras el estreno de la serie The Mandalorian, las redes sociales se han llenado de diversos memes, lo más triste es que en México aún no podemos ver esta serie, ya que la plataforma de Disney no está disponible

Baby Yoda Rhapsody

Unos de los videos más virales de Baby Yoda en una escena donde está en la nave de un Mandaloriano, Baby Yoda presiona un botón en la que suena la canción "Bohemian Rhapsody", él Mandalorian quita la canción en repetidas ocasiones.

Ya está, dejen de hacer videos de Baby Yoda con la radio porque este con Bohemian Rhapsody es insuperable. pic.twitter.com/5vPJKLZhQI — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) December 4, 2019

Es así como los usuarios aprovecharon esta escena para adaptarla con diferentes canciones y compartir los videos en Twitter, otras de las canciones utilizadas fueron "All I Want for Christmas is you" de la famosa cantante Mariah Carey

Ha nacido un nuevo meme: Baby Yoda Playing with the Radio pic.twitter.com/Vajv4m7RFA — HYPE Podcast ���� (@elhyp3) December 2, 2019

Baby Yoda tomando su Té

Baby Yoda nos sorprendió con una imagen donde se muestra tomando algo en un cuenco, y es así como se fueron especulando que se trataba de una rica sopa o de un té, causando diversos memes agregando marcas de té.

Tal vez te interese:Memes del hijo de Chucky, la sensación en internet

Been replaced you have, Kermit. pic.twitter.com/8Ad1kU1feV — Baby Yoda (@BabyYodaBaby) December 1, 2019

Únete a nosotros en Instagram