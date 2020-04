VIRAL: Puso comida y agua para que perros sobrevivan a esta fatal cuarentena

Reducir sus salidas a lo esencial es una de las principales medida con las cuales podemos evitar el contagio del coronavirus, y si llegaras a hacerlo se recomienda usar cubrebocas y constantemente lávate las manos. La cuarentena a provocado que por obvias razones las personas ya no salgan y se la pasen en aislamiento, pero los que aún siguen ahí afuera buscando comida son los perros callejeros los cuales ya no se les hace fácil encontrar algo que comer.

Hombre se hace viral por regalarles comida a perros de la calle

Los animales sin hogar se han visto aún más abandonados, ya que ahora nadie los alimenta ni acaricia en las calles, pero en la capital peruana la humildad de un gran hombre sorprendió a todos los habitantes y se hizo viral en redes sociales por que regaló comida y agua a los perros de la calle.

Te vamos a mostrar las imágenes donde se puede observar al joven estableciendo un “punto de comida” fuera de su hogar, ofreciendo comida y agua a los perros callejeros que pasan ahí. Este dispensario para animales se convirtió rápidamente en el lugar preferido de los canes abandonados, en las fotografías se ve al sujeto rellenando los platos de plástico con galletas y agua fresca, cuando se acaban los víveres, está atento para renovarlos y así no les falte nada.

En esta cuarentena pareciera que los animales se pasaran la voz de que alguien está regalando comida y agua, ya que diariamente están llegando varios perros a la casa de este sujeto, esperando comer unas deliciosas croquetas y refrescarse un poco de agua, nadie se preocupó por los peludos de la calle y este acto de este buen hombre es lo mejor que está circulando en redes sociales.

En internet se alabó el actuar del desconocido héroe y pidieron replicar la iniciativa en más zonas del país. De hecho ya en varios países otras personas han comenzado una cruzada de esta índole para alimentar y dar amor a los animales que en estos momentos créannos que será vital para ellos, mejor ayudemos a esto para que de igual manera ya no exista el abandono de mascotas.

No sólo importan los humanos, los animales son parte fundamental y esta historia podría inspirar a otras personas que puedan y quieran ayudar, ahora nosotros debemos estar con ellos ya que ellos siempre están con nosotros, no importa que se traten de animales en situación de calle, ¡ayudemos!... ya que para los humanos es complicado, pero imagina para ellos que no entienden qué sucede.