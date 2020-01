VIRAL: Prohibieron las bolsas de plástico en Tailandia y así se las arreglan

Mientras en México muchos ciudadanos aún no aceptan la idea de que nuestro gobierno prohíbe las bolsas de plástico, en Tailandia ya se hicieron virales las imágenes de tailandeses usando las ideas más creativas para acatar la nueva ley que elimina el plástico en el país.

El genio y la creatividad de los tailandeses debería de servirnos como ejemplo al resto del mundo, pues en este punto de la vida es imprescindible hasta el más mínimo esfuerzo por frenar la presencia de plástico en el planeta.

TAILANDIA INICIA 2020 SIN BOLSAS DE PLÁSTICO

Al igual que en la Ciudad de México, Tailandia comenzó el 2020 con una nueva ley que prohíbe a los supermercados la entrega de bolsas de plástico al despachar sus mercancías. Usuarios de redes sociales del país asiático han compartido una serie de imágenes virales sobre cómo se están adaptando a esta nueva ley.

Como podemos ver, un cesto no solo es bueno para la ropa. Hacer el lavado y las compras ahora son la misma cosa.

Un cesto no solo es bueno para la ropa

Ni siquiera sabemos qué es esta cosa, pero el experimento de esta persona demuestra una enorme creatividad, y por eso se ha hecho viral.

Experimento muy útil

En verdad cualquier cosa puede servirnos para hacer el mandado, solo es cuestión de inspirarse.

Los tailandeses deben servirnos como inspiración

La canasta para los tacos también puede servir para las verduras, como apreciamos en esta imagen viral.

La canasta de los tacos ya tiene otra utilidad

“-¿Sales de viaje? -¡No!, voy al super”

“-¿Sales de viaje? -¡No!, voy al super”

Por si lo anterior no fuera suficiente, este joven no solo ahorró en bolsas, sino que incluso puede llevar a su mascota al super en esta jaula.

Excelente uso para la jaula

La carreta ya no es solo para los albañiles, y si tu super es demasiado grande no importa, no te va a pesar para nada.

Ahora habrá que trabajar en reducir plásticos de los productos en sí

Esta canastita es más que ideal para llevarse los “chescos” a la fiesta, a la oficina o a la casa.

Excelente para las fiestas

¿Qué idea te pareció la más original?

