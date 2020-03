VIRAL: Policías piden que NO llamen al 911 por que “se les agotó el papel”

Policías tuvieron que hacer un llamado a la población para que no llamen al 911 solo por que “se les agotó el papel de baño” hecho que se hizo viral.

Fue la policía del estado de Oregón, al noreste de Estados Unidos, quien pidió mediante una publicación de Facebook a los ciudadanos que no llamen a los números de emergencia cuando se queden sin papel de baño, además aseguraron que "Van a sobrevivir sin nuestra asistencia" al coronavirus.

Como era de esperarse este mensaje fue poco común y un tanto extraño que incluso las autoridades iniciaron el mensaje indicando "Es difícil de creer incluso que estemos publicando esto" para posteriormente dar varias alternativas a los ciudadanos a las que podrían optar para sustituir el papel higiénico que es de primera necesidad para muchas personas en medio de la escasez y pánico que ha provocado el coronavirus.

VIRAL: Policías piden que NO llamen al 911 por que “se les agotó el papel”

Dieron alternativas para sustituir el papel de baño

Lo cierto es que la publicación aunque fue bastante elocuente logró hacer reír a miles de internautas, pues en ella se podía leer que para aquellos que:

"No pueden encontrar un rollo de su ultralujoso papel suave de dos capas y con esencias cítricas"

También existen otras alternativas como usar esponjas de mar o cuerdas viejas remojadas en agua salada como hacían los antiguos romanos o los marineros.

VIRAL: Policías piden que NO llamen al 911 por que “se les agotó el papel”

Pero la graciosa publicación del policía no acaba ahí, pues también sugieren usar como alternativas las hojas de maíz u otras plantas, pero si no tienes en casa estos productos no te preocupes, pues las autoridades dieron otra alternativa, usar el abundante papel que seguramente muchos tiene en casa, es decir usar revistas, periodicos, catalogos y viejos para darles un nuevo uso ante este brote de coronavirus.

Policías indicaron que no llevarán papel de baño

Para rematar la publicación los policías indicaron que no pueden llevar papel de baño, por o que piden a los ciudadanos que dejen de llamar al 911 y dejen los números de emergencia para situaciones que realmente ameritan el apoyo de las autoridades.

"No podemos traerles el papel higiénico"

Cabe indicar que Oregon declaró el estado de emergencia una semana atrás debido a un brote de Coronavirus en el territorio.