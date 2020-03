VIRAL: Playlists de Spotify inspiradas por coronavirus son tendencia en redes.

A medida que miles se adaptan a la vida en cuarentena, una gran cantidad de listas de reproducción inspiradas en el coronavirus están apareciendo en Spotify.

Con nombres como "melodic future bass songs that make me forget about coronavirus", estas listas de reproducción proporcionan una visión sorprendentemente íntima de cómo las personas en todo el mundo se sienten y enfrentan la crisis actual.

Carlotta Freni, que trabaja en la industria de la música y ha vivido en Milán, Italia durante 13 años, creó su lista de reproducción de cuarentena "Canciones para pandemias" después de que el bloqueo de la región de Lombardía comenzara el 23 de febrero. Ese bloqueo ahora incluye a todo el país, pues el número de infecciones y muertes sigue aumentando.

Listas de Spotify inspiradas por coronavirus son tendencia en redes sociales

"Para mí, la música es la forma principal de comunicar sentimientos y sellar un momento o historia particular dentro de nuestros recuerdos", escribió Freni en una entrevista por correo electrónico.

Incluso Freni recuerda haber ido al supermercado más cercano para fotografiar los estantes vacíos y experimentar por primera vez "el miedo y el desorden de una multitud asustada" en Italia. Al día siguiente, creó la lista de reproducción y usó una de las fotos fantasmales del supermercado como imagen de portada.

VIRAL: Listas de Spotify inspiradas por coronavirus son tendencia.

"Era consciente de que teníamos que quedarnos en casa para evitar un desastre sanitario", escribió Freni. "Así que decidí crear una lista de reproducción para mis amigos, para compartir con ellos algunos buenos sonidos y canciones, para dejar que el día fluya".

Para ser fiel a este período único en nuestra historia reciente, Freni decidió incluir una mezcla ecléctica de nuevos lanzamientos de las últimas semanas, canciones de artistas que cancelaron conciertos en Milán para evitar el contagio, canciones sobre crisis y canciones del pasado para permitir a los oyentes bailar y meditar.

VIRAL: Listas de Spotify inspiradas por coronavirus son tendencia.

Finalmente, Freni trató de poner a los oyentes de buen humor con una lista de reproducción que es igualmente alegre y melancólica. A sus amigos y al resto de internet les encantó su selección musical. "Estoy feliz de haber contribuido a su bienestar de una manera muy simple", escribió Freni.

VIRAL: Listas de Spotify inspiradas por coronavirus son tendencia.

Hasta el momento, la lista de reproducción más popular que ha surgido del brote es "COVID-19 Quarantine Party", que cuenta con más de 100,000 seguidores al momento de escribir esta nota.

VIRAL: Listas de Spotify inspiradas por coronavirus son tendencia.

Te puede interesar: VIRAL: Tecate Pa'l Norte no cancela por coronavirus y llueven los memes

La lista de canciones transmite una sensación de aceptación resignada con títulos como "The Kids Don't Stand a Chance" de Vampire Weekend, "You Sound Like You're Sick" de The Ramones y "Time Is Running Out" de Muse.