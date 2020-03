VIRAL: Phoenix el perro, por no ganar una pelea su dueño le prendió fuego (fotos)

El maltrato animal está a la orden del día y realmente nos duele a muchas personas que amamos a los animales y en especial a los perros; el día de hoy te vamos a contar una historia diferente de las que siempre les traemos y es que en internet nos encontramos con la desagradable historia de Phoenix, un perro pitbull que toda su vida vivió con un hombre que lo hacía pelear por dinero hasta que ocurrió lo inesperado y la vida de este animalito cambió, las fotos de su historia se hicieron viral.

Phoenix el perro de pelea que su dueño le prendió fuego

Desde pequeño fue entrenado para pelear, su dueño una persona sin sentimientos lucraba con él para ganar dinero a pesar de que el animal era el que sufría, pero afortunadamente ahora todo cambió para Phoenix, ya que fue rescato y su vida a mejorado a lo largo de todo este tiempo.

Al perro Phoenix su dueño lo hacía pelear por dinero hasta que un día ya no aguantó más y un perro más grande le ganó una pelea, después de haber perdido y por hacer perder dinero a su dueño, este le prendió fuego y por si eso no era poco este ser humano le arrojó también ácido, es por eso que aquí te mostramos las fotos y observes como quedó el pobre animal.

Personas que se enteraron de la historia de Phoenix decidieron ayudarlo, ya que tras el maltrato que había recibido quedó muy mal herido, pero afortunadamente se encuentra recuperándose en cuidados intensivos. Sus rescatores se están ocupando en estos momentos y quienes ahora lo aman inmensamente, han recibido mensajes de muchas personas que lo quieren adoptar.

Phoenix el perro, se encuentra en las instalaciones del Family Animal Medicine, ubicado en Oklahoma,Estados Unidos. “Phoenix no estará en adopción hasta que no necesite más atención veterinaria; y aún no conocemos ese marco de tiempo. Sin embargo, cuando esté listo, su adopción se llevará acabo a través de Skiatook Paws and Claws Animal Rescue“.

Hasta el momento se han recaudado cerca de 22.000 euros para la recuperación de Phoenix. Su historia a tocado el corazón de miles de personas. Después de una vida llena de maltratos, Dios le dará a este perro una vida llena de amor y también se encargará de sus torturadores.