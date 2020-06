VIRAL: Perro lleva a la policía de Nueva York a una víctima de disparos

En nuestras notas te hemos platicado infinidad de veces sobre historias de perros, de lo chistosos que son, las travesuras que realizan o de lo inteligente que se muestran ante los demás. Y es que el día de hoy te vamos a platicar de un perro, el cual pudo haber presenciado un crimen que hasta el momento nadie sabe quien lo realizó, ni personas, ni cámaras vieron... solo el animal que estaba en ese momento.

Perro se hace viral por alertar a policía

VIRAL: Perro lleva a la policía de Nueva York a una víctima de disparos

Y es que este inteligente perro pudo haber sido testigo del asesinato de un hombre en un parque de la ciudad de Nueva York. El aniamal llegó corriendo y ladrando por una cancha de baloncesto, fue ahí que llevó a la policía hacía la víctima, el día miércoles por la mañana en Claremont Park, Bronx, informa el medio de comunicación Daily News. Su historia se hizo viral en redes sociales.

Cuando los agentes intentaron acorralar al perro, encontraron a Jimmy Summers, de tan solo 36 años, que apenas estaba vivo después de recibir un disparo en la cabeza, informó el periódico el día viernes. Los agentes quedaron totalmente sorprendidos de cómo el can los había llevado hasta el lugar para que se dieran cuenta de lo que había ocurrido minutos antes.

VIRAL: Perro lleva a la policía de Nueva York a una víctima de disparos

Los médicos luego declararon que el joven estaba muerto en el hospital. Vivía en un departamento cerca del parque. Como parte de la investigación, los detectives planearon mirar imágenes de cámaras de vigilancia en el área que pudieron haber grabado el tiroteo, según el periódico.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Regañan a perro por “pegarle” a su hermanito y conmueve su reacción

VIRAL: Perro lleva a la policía de Nueva York a una víctima de disparos

Pero no corrieron con tanta suerte, ya que ni las cámaras de segurida habían resgistrado nada, mucho menos había testigos de lo ocurrido, pero eso sí... lo unico que tenían era lo que había visto el perro, desafortunadamente el can no puede hacer una declaración de esto, pero dicen los policías que están seguros de que el lo vio todo.