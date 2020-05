VIRAL: Perro Chow Chow que parece panda es el último éxito en China (FOTOS)

Aunque estas pequeñas y bonitas bolas de pelaje parecen cachorros de panda, en realidad son perros de la raza Chow Chow teñidos de blanco y negro para parecerse a los icónicos osos chinos que comen bambú en China.

Se hace viral un perro Chow Chow en china

Estos son perros hechos para parecerse pandas, estos animales se han convertido en el último "hit" en China, con tiendas de mascotas que se venden rápidamente. Hsin Ch'en, dueño de una tienda de animales en la ciudad de Chengdu, dijo que estaba luchando por satisfacer la demanda, aquí te dejamos las fotos que se hicieron viral.

"Hace diez años, el instinto natural de una persona china era comerse un perro", dijo. 'Ahora somos como los occidentales y queremos uno como compañero. "Las razas lindas como los bulldogs franceses y los labradores eran las favoritas, pero ahora es el perro panda".

Hsin admitió que usó un poco de artimañas para hacer que los perros parecieran pandas. Añadió: "Con un poco de cuidado y colorido, es fácil convertir un perro en un panda en aproximadamente dos horas"

"Entonces el aspecto se quedará con el perro durante unas seis semanas y los dueños lo traerán de vuelta para que lo retoquen". Agregó que los animales no fueron sometidos a ningún tratamiento químico durante el proceso y no fueron dañados de ninguna otra manera.

¿Será maltrato animal? aunque el dueño de la tienda dice que tiene mucho cuidado al hacer este procedimiento, sinceramente creemos que no es necesario, ya que por ende la los perros Chow Chow son muy hermosos, aunque no muchas personas lo saben, pero esta raza en particular son muy agresivos aunque todos los veamos con ojos de amor.