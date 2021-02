VIRAL: Perra salva la vida de su amo cuando este sufre un derrame cerebral

No por nada se le conoce a los perros como "los mejores amigos" de los seres humanos y esto queda demostrado luego de una acción hecha por Sadie una perra de raza pastor alemán quien salvó la vida de su dueño quien sufrió un derrame cerebral.

La historia de Sadie se ha hecho viral, por lo que si aún no la conoces, La Verdad Noticias te la cuenta. Brian Myers adoptó a Sadie hace seis meses y la llevó a su nuevo hogar en Nueva Jersey, Estados Unidos, sin imaginar que su nueva amiga le salvaría la vida.

"La amo más de lo que puedo expresar", dijo el hombre.

Mencionemos que Brian valoraba su inteligencia, su indecisión a la hora de confiar y su feroz lealtad una vez que había adquirido esa confianza. Le dio a Sadie una segunda oportunidad en la vida, adoptándola y cobijándola en su casa.

El instinto de Sadie fue que le pudo ayudar a su amo. (Imagen ilustrativa)

Perrita de refugio

Antes de estar con Brian, Sadie estaba en el refugio Ramapo-Bergen Animal Refuge y fue este mismo lugar quien hizo viral la historia que ahora te contaremos.

Hace unos días, Brian enfrentó una dura prueba, cuando sufrió un derrame cerebral luego de intentar levantarse para ir al baño y caer al piso. El hombre dijo que no pudo volver a levantarse del piso. Afortunadamente Sadie estaba ahí para rescatarlo.

Fue gracias a la ayuda de la pastor alemán que Brian pudo realizar una llamada de auxilio al 911, pues el inteligente animal, al percatarse de que el hombre estaba en problemas, lo ayudó a mantenerse consciente y lo ayudó a llegar hasta el teléfono.

La perra Sadie le lamió la cara para mantenerlo despierto y lo ayudó a arrastrarse por la habitación hasta poder alcanzar su teléfono móvil. “Sadie fue la única razón por la que Brian pudo pedir ayuda. Esta vez, Sadie le dio a Brian una segunda oportunidad en la vida", se lee en la publicación.

Por su parte, el hombre dijo sobre Sadie: "La amo más de lo que puedo expresar. Ella estuvo ahí para mí en mi momento de crisis y supo instintivamente qué hacer de alguna manera. No me habría levantado del suelo si ella no hubiera estado ahí para mí".

En cuestión de horas, en las redes sociales cientos de usuarios rápidamente se mostraron conmovidos con la increíble historia de la valiente Sadie, comprobando así que los perritos son seres increíbles.

