VIRAL: Pareja son únicos huéspedes en hotel de lujo debido al coronavirus.

Una pareja de recién casados en su luna de miel son los únicos invitados a un resort de lujo en las Islas Maldivas después de que el coronavirus obligó a los aeropuertos del país a cerrar.

Los recién casados Olivia, de 27 años, y Raúl De Freitas, de 28, llegaron a las Islas Maldivas el 22 de marzo y solo debían permanecer en el paraíso durante seis días antes de regresar a Sudáfrica, donde son ciudadanos.

Sin embargo, el coronavirus altamente contagioso ha provocado el cierre de todos los aeropuertos de todo el país, lo que significa que hasta nuevo aviso, la pareja de recién casados está atrapada.

Antes de embarcarse en su viaje romántico, la pareja habló con su agente de viajes acerca de si estaba bien o no volar cuando eran conscientes de las crecientes restricciones de viaje.

No obstante, su agente de viajes dijo que todo debería estar bien y que todos los ciudadanos sudafricanos deberían poder regresar a sus hogares, según The New York Times. Pero este no fue el caso y ahora la pareja está atrapada en las Maldivas.

Olivia le dijo al Times: “Es increíble que tengamos este tiempo extra. Todo el mundo dice que quieren estar atrapados en una isla tropical hasta que realmente estás atrapado. Solo suena bien porque sabes que puedes irte”.

Luego agregó que la pareja está recibiendo un descuento muy generoso en el complejo de $750 por noche, pero cada día que pasan allí está reduciendo sus ahorros y temen que la situación del COVID-19 empeore.

No fue sino hasta el cuarto día de la "luna de miel" postergada por el coronavirus, que recibieron un aviso de los aeropuertos sudafricanos que indicaban que estarían cerrados antes de la medianoche del día siguiente.

Informaron al Times que un vuelo de regreso a Sudáfrica desde las Maldivas implicaría un vuelo de cinco horas a Doha, Qatar, donde luego serían sometidos a una escala de tres horas, y luego nueve horas a Johannesburgo.

Debido a estas complicaciones, significaba que la pareja no podía abandonar el impresionante complejo de Maldivas. No les habría sido posible regresar a Sudáfrica antes del cierre del aeropuerto del país.

Los De Freitas dijeron que habían considerado todas las opciones, incluida una hora y media en lancha rápida al aeropuerto de la isla principal. Pero luego Maldivas también hizo un anuncio indicando que su cierre se llevaría a cabo aproximadamente al mismo tiempo, lo que significa que todos los viajeros extranjeros serían prohibidos.

La pareja temía que si intentaban abandonar el complejo, no se les permitiría volver a entrar. Por el momento, De Freitas dijo que tendrán más información sobre los permisos de vuelo para este lunes (6 de abril), a pesar del bloqueo actual de Sudáfrica que dura hasta al menos el 16 de abril.