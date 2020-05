VIRAL: Paramédicos se disculpan por inapropiado TikTok de ellos bailando.

El Servicio de Ambulancia del Noroeste (NWAS), en Inglaterra, lanzó una disculpa en redes sociales después de que 'inapropiado' de TikTok se volviera viral, en el que se muestra al personal de paramédicos bailando mientras llevan un muñeco en una camilla.

La dependencia ha confirmado que el problema se tratará "internamente" y el TikTok viral ha sido eliminado después de que los miembros del personal médico hicieron la publicación, que se convirtió en un popular "meme de funeral" dentro de la plataforma.

A pesar del hecho de que algunos consideraron "incorrecto" el TikTok bajo la pandemia de coronavirus, los usuarios en redes han declarado que los paramédicos "simplemente están desahogándose" y que tal "error" no necesita ningún tipo de castigo severo.

Paramédicos se disculpan en redes sociales por inapropiado TikTok viral

Después de que se eliminó el TikTok, NWAS publicó una declaración en Twitter que admitía que el video era "muy inapropiado", especialmente durante este momento difícil y el asunto se estaba tratando "internamente".

La declaración completa decía: “Somos conscientes de un TikTok que circula en las redes sociales publicado por un pequeño grupo de nuestros paramédicos el cual muestra que actúan de manera no profesional".

"Aunque sabemos que los involucrados no pretendían ofender a nadie, este video es altamente inapropiado y una clara violación de nuestra política de redes sociales", decía.

En la publicación la NWAS pidió disculpas por cualquier inconveniente que el TikTok haya causado y aseguraron que se están tomando este asunto con toda la seriedad posible. Sin embargo, a pesar de pedir disculpas, algunos usuarios de Twitter dijeron que no era necesario.

VIDEO AQUÍ:

North West Ambulance Service #TikTok SHOCKER �� pic.twitter.com/NF27ID2RJD — Ministry of Truth (@BanTheBBC) May 7, 2020

En particular, uno dijo: “Se estaban desahogando. La presión del trabajo debe tener una salida. Cometieron un error, pero no profesional, llevaron esa camilla bastante bien. Esto no es digno de un severo castigo".

Con información de bbc.com

