VIRAL: Pagó una sesión de FOTOS profesional para su gato y no se arrepiente

Todo mundo adora a los gatos… ¿Pagarías una sesión de fotos? les contamos, eso es lo que hizo esta usuaria de Reddit y las fotografías de su gato Kazmir se hicieron viral en Internet y a la gente le encantaron las hermosas imágenes, tan solo esta sesión le costó 123 dólares.

Sesión de fotos con el gato que se hizo viral

Sarah Bourque es de Canadá y fue la encargada de tomar la sesión de fotos a Kazmir, y cuenta como fue trabajar con este fabuloso gato. “Me sorprendí agradablemente cuando la dueña de Kazmir publicó en Reddit las fotos de la sesión y tuvo una respuesta tan positiva. Kazmir es muy guapo.”

“Hicimos la sesión en Enero, en un mediodía ventoso. El tiempo era tormentoso, pero el sol se asomó justo a tiempo. Quedé con Kazmir y sus dueños en un parque local, donde sabía que habría algunos lugares tranquilos y encantadores que podíamos usar. Kazmir está acostumbrado a salir y llevaba un arnés con correa. Queríamos que se sintiera seguro y cómodo para que asomara su verdadera personalidad. Así que borré con photoshop la correa y el arnés, para que nadie supiera que la llevaba.”

Sarah dijo que el gato era “un modelo maravilloso con una personalidad encantadora” al que le encantaba explorar.

“Básicamente, le seguía por donde quisiera ir, como si fuera su paparazzi. Le guiábamos en la dirección que queríamos que fuera y luego yo me adelantaba y me agachaba para hacerle las fotos según se acercaba. Vivo en la isla de Vancuver y casi todas mis fotos de mascotas son en la naturaleza, así que nunca me faltan buenos sitios ni fondos.”

“El parque al que fuimos tiene una zona encantadora con rocas cubiertas de musgo para sentarse, y cruzando la calle está la playa. Decidimos usar ambas localizaciones para tener más variedad. Me encanta simplificarlo y estar lo más cerca posible al nivel del sujeto. Quiero que estén tranquilos y contentos.”

“Es difícil que el gato mire a la cámara, así que usamos juguetes, ruiditos y sus dueños traen golosinas. No hay que subestimar el agitar la bolsita de las golosinas.”

A Sarah le encanta su trabajo. Empezó a usar su cámara cuando adoptó a su perro Walter hace 11 años y desde entonces no ha parado.

“Al principio era un hobby, pero hace 2 años pude dedicarme a ello a tiempo completo. Mis musas son mis perros Walter y Rupert, por eso el negocio lleva sus nombres (Wally & Roops).”

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Intenta hacer un TikTok pero sus gatos lo arruinan todo

“Desde cachorros que no paran a ancianos estoicos, de gatos que pasan de todo a llamas o gallinas, todos son increíbles y me encanta captar su personalidad. También la interacción con sus dueños, todos amamos a los animales, así que pasamos las sesiones compartiendo historias y riendo.”