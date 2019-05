VIRAL: Padres regalan abrazos a comunidad LGBTI, por aquellos que fueron rechazados por los suyos

¿Eres parte de la comunidad LGBTI y te rechazaron tus padres? En esta marcha encontrarás apoyo moral con terceras personas, que te aceptan tal y como eres.

Usualmente los primeros en mostrar cierto rechazo ante las preferencias sexuales, son nuestros padres ¿o no? En ocasiones lejos de pensar en el que dirá la sociedad, gran parte de la comunidad siente que no son rechazados por sus propios familiares y en ese caso, son aquellos quienes deberían proporcionar mayor afecto y apoto moral.

En una marcha de la comunidad LGBTI, padres de familia decidieron sumarse a una buena causa, regalando abrazos para alentar a los jóvenes que fueron rechazados por sus padres; incluso por los mismos familiares.

El conflicto presentado entre sociedades homofóbicas, no es nuevo; ha existido desde años atrás, ahora las relaciones entre el mismo sexo ya son aceptadas, por lo menos en un 50% el resto sigue manifestando su inconformidad aunque ahora ya hasta bodas hay, porque así es como se demuestra la igualdad con los seres humanos.

Los padres de familia que se encontraban en dicha marcha, llevaban puestas playeras o pancartas que decían como leyenda: Free Mom/Dad Hugs.

Algunos de los jóvenes manifestaron su opinión al respecto... "Extraño esto",

"Mi mamá ya no me quiere", "Mi papá no me ha hablado en tres años", "Por favor solo un abrazo más".