VIRAL: ¿Odias el sonido de las personas comiendo? 4 formas de enfrentarlo

Gran cantidad de videos en YouTube muestran a personas comiendo, pero eso puede llegar a ser insoportable para cierta gente que tienen misofonía, o una sensibilidad al sonido que significa que ciertos ruidos que otros ni siquiera notan son "muy molestos" para ellos.

Los sonidos de comida se encuentran entre los desencadenantes más comunes. De acuerdo con la Asociación de Misofonia , no existe una cura científicamente probada para este mal, el día de hoy te vamos a mostrar 4 formas que se hicieron viral para que puedas combatir estos momentos incomodos.

Jaelline Jaffe, terapeuta familiar se especializa en asesorar a personas con problemas de sensibilidad al sonido, como la misofonía, estas son algunas cosas que puedes hacer.

1. Pelar una cebolla.

Usar una cebolla como símbolo. En el fondo es, "Odio el sonido de las personas que comen sopa", pero hay otras capas que rodean ese pensamiento. Uno también puede estar pensando: "No deberían comer así", o "Son desagradables" o "¿Nadie te enseñó a comer?" Cada una de esas reacciones es su propia capa.

2. Remarcar.

La gente, especialmente los niños, a menudo piensa que si alguien más dejara de hacer lo molesto, entonces estaría bien. Piensan que otra persona es el problema.

Lo que ayuda es reformular su perspectiva, ya que el problema no es ese sonido que está haciendo esa persona, sugirió Jaffe. "El problema es ese sonido cuando entra en su sistema neurológico y la forma en que su sistema reacciona a ese sonido".

3. Imita el sonido que estás escuchando.

Para algunas personas, imitar el sonido disruptivo puede reducir su reacción al mismo. Escuchar el sonido perturbador puede hacerte sentir amenazado o sentir que tu vida está en peligro, dijo Jaffe. Ella puede llenarte de adrenalina, agrega, y debes expulsarla de alguna manera.

"Podría ser que imitar el sonido es una forma de disipar ese nivel de energía, explotar la burbuja, de alguna manera, y volver a un estado más normal".

4. Hable con personas de confianza.

"Es difícil vivir con personas y hacer que no entiendan que tienes una reacción a ciertas cosas", dijo Jaffe. Pero es algo en lo que puedes acomodarte hasta cierto punto, como que no mastique chicle, entonces es bueno que lo sepan para que no aumenten su angustia.

Piensa en "Soy alérgico al sonido de lo que sea; si hay una manera en que me pueden ayudar al no hacer ese sonido, se los agradecería'", dijo Jaffe. Si aún necesita ayuda con sus síntomas de misofonia, la Asociación de Misofonia también tiene recursos.