VIRAL: Obras de arte clásicas lanzan campaña contra el coronavirus

El coronavirus se ha cobrado la vida de miles de personas, por lo que las autoridades han hecho de todo para concientizar a la gente, usando comerciales, pinturas clásicas de obras de arte e incuso memes.

Cabe mencionar que incluso el propio Batman ha salido a proteger a las personas para que se queden en sus casas, ayudando a disminuir el tránsito de las calles y por ende los contagios de coronavirus, donde gobiernos como el ministerio de cultura de Ucrania también se han involucrado.

Por otro lado, sabemos que hay gente con gustos muy diferentes, por lo que ahora ha llegado una campaña para convencer a la gente más ‘refinada’ con pinturas clásicas invitando a seguir las reglas para evitar contagios.

Pinturas clásicas te invitan a protegerte del coronavirus

En una nueva campaña de publicidad por parte del gobierno de Ucrania, decidieron tomar un nuevo enfoque para concientizar a las personas y que sigan las reglas para protegerse del coronavirus.

Para esto, el ministerio de cultura de Ucrania empleó una táctica impresionante, pues usó algunas de las pinturas más famosas de todos los tiempos para invitar a la gente a cuidarse del coronavirus y mantenerse siempre desinfectados.

Cabe mencionar que aunque mucha gente hizo caso de inmediato, las imágenes también se hicieron virales por la creatividad del ministerio de cultura, pues es algo que no se había visto.

Las pinturas antiguas enfrentan al coronavirus

Ministerio de Cultura de Ucrania pic.twitter.com/xUva6Nb0To — ������������ (@textofila) April 10, 2020

Con pinturas como ‘la última cena’, ‘The son of a man’, ‘The creation of Adam’, ‘Lady with an ermine’ y ‘Orpheus and Eurydice’ e invitan a usar cubrebocas, usar gel antibacterial y mantener tu distancia para protegerte del coronavirus.

Con esta excelente campaña, la gente de Ucrania finalmente captó el mensaje y los casos por coronavirus podrían disminuirse en dicho lugar en las próximas semanas, y se confirmó que incluso las mentes artísticas apoyan estas medidas de protección.