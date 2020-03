VIRAL: "No sean Mi3RdA$ y siempre lleven a sus hijos a los cumpleaños"

Un niño de 5 años originario de Mar de Plata, en Argentina, le pidió a sus padres celebrar su fiesta de cumpleaños junto a sus amigos del kinder en una cancha de fútbol de la ciudad. Emocionados por la fiesta de su pequeño, la pareja organizó la celebración y, para asegurarse de que nadie faltará, decidieron crear un chat en WhatsApp y así monitorear a su lista de invitados, sin imaginar que al llegar el día los dejarían plantados. La historia se hizo viral en Facebook.

Hoy mi sobrino celebró su cumpleaños. Fueron solo 6 nenes. No solo es la ilusión de un chico sino también el esfuerzo y el gasto de una familia. Por favor, no sean mierdas y siempre lleven a sus hijos a los cumpleaños. — María Sol Rizzo �� (@solrizzo) February 8, 2020

Tía enloquece y se hace viral por que no llevaron a nadie al cumpleaños

La madre del pequeño sabía cuan especial era ese día para su niño, por lo que no quiso dejar ni un cabo suelto y, a través del chat de papis, se aseguró de saber cuántas personas asistirían al evento. Fue así como dos de los 20 invitados confirmaron anticipadamente que no podrían asistir debido a otros compromisos. Pero, algunos resultaron no ser del todo honestos.

VIRAL: "No sean Mi3RdA$ y siempre lleven a sus hijos a los cumpleaños"

Era el sábado 8 de febrero, cuando el cumpleañero y su familia esperaban emocionados a los asistentes en una canchita de Mar de Plata. Desafortunadamente la felicidad no les duró mucho tiempo, pues al pasar las horas solo seis niños habían llegado al evento. Esto desató la furia de Maria Sol Rizzo, la tía, quien no se quedó callada y compartió su molestia a través de su cuenta de Twitter, donde rápidamente se hizo viral.

VIRAL: "No sean Mi3RdA$ y siempre lleven a sus hijos a los cumpleaños"

Según la tía del niño, ninguno de los padres se digno a avisarles que al final no asistirían, por lo que su molestia no surgía en el desplante, sino en la poca consideración de no haberles notificado. “Ante el mensaje de mi hermana de ‘los estamos esperando’ nadie respondió. La cuestión es que todos habían confirmado. Al menos usá el fuckin chat de mamis para algo útil y avisá que tu pibe no va”, comentó.

VIRAL: "No sean Mi3RdA$ y siempre lleven a sus hijos a los cumpleaños"

Si bien el ambiente entre los adultos estaba recargado de incomodidad y tristeza, todos se esforzaron en no transmitirle esas vibras al pequeño cumpleañero. Fue así como a los seis amiguitos del niño se sumaron sus hermanas y uno de sus primos, y juntos armaron dos equipos para el partido. “Jugaron hasta sus hermanas y un primo de 13 años, que se puso al hombro la situación”, señalo María Sol.

VIRAL: "No sean Mi3RdA$ y siempre lleven a sus hijos a los cumpleaños"

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Instagramer ASESINA "sin querer" a su esposo en fiesta de cumpleanos

“Mi sobrino va a la misma salita desde los 2 años con los mismos compañeros. No es la primera vez que pasa que festeja en pleno verano. Uno entiende que es una fecha complicada pero cuando se hizo la invitación se aclaró que si la mayoría no podía se reprogramaba”, declaró al medio Infobae.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.