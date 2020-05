VIRAL: Niños le cortan el internet a su maestra por dejarles mucha tarea

Debido a la pandemia mundial por el COVID-19, unas de las medidas implementadas en esta cuarentena fueron hacer home office y las clases en línea, a manera de evitar mas contagios. Para que los niños no pierdan por completo el año escolar, se optó por hacer videollamadas y que tomaran clases en linea como herramienta básica.

Estas medidas no son del agrado de todos, y a muchos alumnos les cuesta adaptar sus rutinas de estudio con sus hábitos de la casa, todo esto es más difícil para los niños, y es que así lo demostró un par de pequeños españoles de nueve años de edad, quienes sentían que su maestra les dejaba mucha tarea durante la cuarentena, por lo que decidieron cortarle el internet, su historia se hizo viral.

El plan no fue nada complicado, ya que los menores de edad son vecinos de esta maestra, por lo que un día salieron temprano de sus viviendas y fueron hasta el departamento de la maestra a cumplir con su cometido, ¿se los imaginan? (jajaja).

Quien sabe cómo, pero los niños consiguieron una escalera y subieron a ella logrando cortar el cable del internet de su edificio. Pero desafortunadamente, justo cuando hacían su fechoría, la profesora se asomó por la ventana y los atrapó con las manos en la masa.

“Me he asomado por casualidad y los he visto en plena faena a estos dos alumnos. Me estaban cortando un cable en la fachada. No sé qué pretendían, pero desde luego que no era algo bueno”, dijo la maestra a los medios locales.

Además, se dijo que la mujer había dado aviso a la policía para asustar a los pequeños maleantes y así asegurarse de que no lo volvieran a intentar en un futuro. Por otra parte los niños se excusaron diciendo: “Es que nos manda muchas tareas, por eso le hemos cortado el internet”.

El caso no pasó a mayores, ningún cargo fue presentado tras notar la inocencia de su acto, pero los padres de los pequeños deberán hacerse responsables de los gastos económicos y administrativos que llevará a cabo reconectarle el servicio a la maestra.