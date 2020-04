VIRAL: Niños destruyen nido de pato y mujer salva el huevo (FOTOS)

Betsy Ross de Visalia, California, ya tiene tres hijos, pero todavía encontró el tiempo y la paciencia para acoger a uno más. Uno que ni siquiera había salido del cascarón. No hace mucho tiempo, Betsy, su esposo y sus hijos fueron al parque a jugar. La familia notó que alguien había destrozado los nidos de patos que estaban allí. Dicen que fue una vista triste lo que vieron, pero después de una inspección más cercana, se toparon con algo que todavía estaba intacto.



Un huevo solitario de pato. A pesar de que tenía una pequeña grieta, no estaba goteando, así que Betsy se decidió instantáneamente a hacer todo lo posible para salvar lo que quedara después de los restos. Se llevó el huevo a casa y comenzó a incubarlo y su historia se hizo viral.

"Mis hijos estaban muy molestos por eso ... encontraron un huevo solitario con una pequeña grieta que no goteaba y me pidieron que lo guardara".

"Realmente no pensé que tenía la oportunidad de salvarlo porque nunca he tratado un huevo"

Betsy es una contratista independiente que hace la interpretación del lenguaje de señas y la mayoría de las veces, tiene trabajos ocasionales en verano, pero esta vez no tenía trabajo. "No podía permitirme una incubadora, así que llamé a nuestro lugar de vida silvestre local pero me dijeron que no tomaban huevos". Betsy le preguntó a la organización si aceptarían al animal si ella lo tramaba y ellos aceptaron

"Así que puse el huevo en mi sostén para mantenerlo caliente y comencé a investigar en línea cómo incubar un pato"

Ella descubrió que el huevo necesitaba calor y humedad, así que decidió mantener el huevo donde estaba. "Mis senos sudan por el calor (asqueroso, lo sé)", explicó. Todo lo que tenía que hacer entonces era rotar el huevo 4-5 veces al día. "Lo llevé en mi sostén durante 35 días y dormí con él allí también. Soy una chica de talla grande, así que me queda justo entre el pecho".

Betsy luego comenzó a investigar qué hacer cuando un patito sale del cascarón y cómo cuidarlo después. Aprendió que necesitaba dejar de girar el huevo y que necesitaba mucha humedad, por lo que la mujer comenzó a pensar en cómo crear un ambiente adecuado. Finalmente, Betsy consiguió una lámpara, un recipiente de plástico, bolsas de galones, un recipiente con agua y mucha cinta, e hizo una caja para incubar. "A los 35 días, comencé a escuchar píos débiles que, según Internet, se llamaban pipping y su pico se estaba saliendo del revestimiento".

Betsy puso el huevo de pato en la caja y esperó. Después de un día, algo parecía estar mal, así que llamó al veterinario. Resulta que el patito estaba siendo envuelto por la membrana del huevo. El veterinario dijo que Betsy tendría que despegar lentamente la cáscara, evitando las venas y asegurándose de que la nariz del pequeño estuviera donde pudiera respirar. Entonces ella lo hizo. "Finalmente salió a mitad de camino, pero todavía estaba conectado a la yema en el fondo del huevo", dijo Betsy. "Me dijeron que era porque llegó temprano, pero descubrí en reddit que no era lo suficientemente cálido o que la temperatura no era estable".

"Obtuve una toalla de papel húmeda y la envolví alrededor de la cáscara con la yema y le puse Neosporin para que no se infecte. Tal vez no sea la mejor idea, pero tenía miedo". Cuando el patito lo absorbió, estaba débil, realmente no se movió ni se paró durante unos días, pero Betsy no se rindió con él y lo ayudó a beber agua. Fue así como le salvó la vida y ahora el pato es muy grande y hermoso.