VIRAL Niño dibuja carteles para encontrar a su perrita salchicha

La perrita de nombre "Estrella" se perdió hace unos días y su dueño es un niño de 11 años llamado José Miguel, pero al no contar con fotografías de su mascota se vio en la necesidad de arreglarselas, y es que su ingenió le ayudó a crear 15 carteles de "Se busca", en donde dibuja la imágen de su mejor amiguita y esta se hizo viral en Twitter.

Dibuja a su perrita y se hace viral en Twitter.

A pesar de que la perrita se perdió hace unos días en la delegación San Felipe Tlalmimilopan, José, no pierde la esperanza de poder encontrarla, amigos y familiares creen que via Twitter se aún más fácil para poder recuperarla ya que la noticia se hizo viral.

VIRAL: Niño dibuja carteles para encontrar a su perrita salchicha

“No tenía fotos y mi hermana me dijo que la dibujara... sé dibujar pero nada más vi una imagen en Internet y la calqué, calqué como muchos la ponen en el celular abajo y la calcan, la copié así normal y yo así me inspiré a hacerla”.

Además explica que el nombre “Estrella”, se debe a que tiene cinco dedos en todas sus patas, el mismo número de picos que tiene dicha figura, el perrito lleva perdido 11 días y la última vez que lo vieron fue cuando salieron de casa para ir a pasear a Tepotzotlán. Espera que la gente veas sus carteles distribuidos en comercios y llamen para que vuelvan a reunirse.

Mi primito hizo los dibujos, se perdió hace unos días en San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca Edo. México pic.twitter.com/d5Nrc0CELv — ������ ���������� �� (@Candyllins) February 13, 2020

“Habíamos salido el día 3 de febrero de 2020 a Tepotzotlán, fuimos todos excepto mi hermana Jessica y luego me dijo que cuando había salido de la casa todavía estaba y entonces ya no supe qué pasó... ya no estaba”

También menciona que la familia la extraña mucho y le han pedido a todos que la regresen en caso de que alguien la tenga, ya que también sus amigos gatos la buscan.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: perrito no quiere regalar pastel de cumpleaños con un adorable "puchero"

“Cuando le lanzaba la pelota y me la regresaba, luego le daba una croqueta y de nuevo se la lanzaba y regresaba ... que si alguien la tiene que me la devuelva, de hecho hay recompensa y también que a sus familiares les digan esto, si nos están viendo en la tele por favor”.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.