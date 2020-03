VIRAL: Niño deja a perro con emotiva carta en albergue y conmueve las redes

En redes sociales se hizo viral una emotiva carta que un niño dejó junto con su perrito en un albergue de la Ciudad de México. El Albergue Pergatuzoo compartió la tierna nota junto con fotos del pequeño can, llamado Simón, con la finalidad de encontrar a su dueño, el albergue hace todo lo posible para localizar al niño.

“Te dejo a Simón, es mi perro. No quiero que mi papá le pegue: llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho”, escribió el niño. Sin embargo, el albergue recalcó que no busca dar en adopción a Simón.

Todo lo contrario, sólo quieren encontrar al dueño, quien prometió que volvería por su mascota. “No se lo lleven. Cuando crezca vengo por Simón”, aseguró el niño en la nota, este hecho ha conmovido las redes sociales por el gran corazón de este pequeño al proteger a su mascota.

El niño al ver que su padre le pegaba a su cachorro decidió tomar la difícil decisión de llevarlo a un albergue, no le importo alejarse de su compañero solo le importó el bienestar de su querido perrito lo que habla de un corazón noble y puro. La publicación se volvió viral en pocas horas a través de Facebook.

El niño podría estar sufriendo violencia

La publicación original se encuentra en la página Albergue Pergatuzoo en Facebook, cuenta con más de 400 “Me gusta”, 200 comentarios y ha sido compartido en más de 1,600 ocasiones, sin embargo, la publicación ha levantado polémica entre los internautas, pues temen que el niño sufra de violencia al igual que el cachorro.

“Espero que el niño no sufra de la misma violencia. Espero lo puedan encontrar” escribió un usuario en Facebook. El albergue ha dicho que busca al niño no para darle a su perrito, sino para asegurarse que el pequeño no sufra de violencia por parte de su padre. Los usuarios han aplaudido esta iniciativa del albergue.