VIRAL: Nieve cae en el desierto del Sahara desde 1979

INSÓLITO: Nieve cae en el desierto del Sahara desde 1979

¿Alguna vez habías visto nieve en el desierto? Suena raro pero resulta que sí. La nieve cayó sobre el desierto más grande del mundo, el desierto del Sahara. Hoy te vamos a platicar del suceso viral que ocurrió sobre este caso que no pasaba desde 1979.

Insólito caso de la nieve en el Sahara

INSÓLITO: Nieve cae en el desierto del Sahara desde 1979

El desierto del Sahara, es el desierto caliente más grande del mundo (la Antártida y el Ártico también son técnicamente desiertos), no recibe mucha precipitación. Hace calor, es seco y es vasto; cubriendo más de 3 millones de millas cuadradas de tierra en el norte de África (las fotos que verán son de Karim Bouchetata).

INSÓLITO: Nieve cae en el desierto del Sahara desde 1979

Cuando se trata de lluvia, el Sahara solo recibe entre media pulgada y cuatro pulgadas de lluvia por año ¿Pero nieve en el desierto? Eso es inaudito ... ¿verdad? Un fotógrafo aficionado simplemente estaba presente para atrapar una nevada honesta en el desierto del Sahara.

La nieve cayó en un pueblo llamado Ain Sefra en Argelia, para gran sorpresa de sus residentes. En realidad, no es la primera vez que esta región ha sido espolvoreada con polvo blanco. Las nevadas azotaron el área desde 1979. También hay informes de polvo ligero en otras partes del Sahara en 2005 y 2012.

INSÓLITO: Nieve cae en el desierto del Sahara desde 1979

El fotógrafo, Karim Bouchetata, dijo en Facebook que la nieve se mantuvo durante aproximadamente un día, pero se desvaneció rápidamente, lo que deja estas increíbles fotografías como una de las únicas pruebas que quedan de un evento que puede no volver a ocurrir en una década o más.

INSÓLITO: Nieve cae en el desierto del Sahara desde 1979

La nieve en el desierto es una hermosa coincidencia. Un raro momento en el que docenas de factores climáticos se combinan perfectamente. Lo que no es, por si acaso se te ocurre, es una prueba de que no deberíamos preocuparnos por el calentamiento global". Un día frío en el Sahara no refuta el calentamiento global más de lo que lo demuestra una ola de calor en diciembre ", dice Steven Stoll, profesor que enseña historia del clima en la Universidad de Fordham. "Ningún evento está solo".

INSÓLITO: Nieve cae en el desierto del Sahara desde 1979

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: La “nieve” de primavera en llamas, desata una peligrosa moda

Stoll dice que hace más calor en todas partes y, a veces, cuando el calor se distribuye y se distribuye, puede enfriar en ciertos lugares. Ese puede ser el caso en el Sahara, pero incluso si este evento de una vez por década es completamente aleatorio y sin sentido, seguro que es hermoso.