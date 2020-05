VIRAL: Mujer soñó infidelidad del novio; revisa celular y resulta que si

Con el paso de los años se dice que las mujeres tienen un sexto sentido para descubrir las infidelidades de los hombres. Y al parecer, a Kayla Harvey lo tiene. Ella es una mujer que soñaba muy seguido que su novio le era infiel, los cuales al final se convirtieron en verdaderas pesadillas.

Muy seguido soñaba que su novio la engañaba con varias mujeres, cuando ella se lo hacia saber a su, éste negaba los hechos. Pero siempre fue una mentira. Y es que nadie está exento de ser engañado, y a veces los sueños son considerados como premoniciones. Pues no es la primera vez que se sabe de casos sobre mujeres que sueñan que les son infieles.

Pero la mayoría de las veces son solo sueños, que es mejor olvidarlos. Pero para esta mujer de Texas, Estados Unidos, se le hizo realidad. Keyla afirmaba que sus sueños eran demasiado constantes, y muchas veces llegó a pensar que se estaba volviendo loca, obvio su novio le decía que se calmara y que no se preocupara.

Pero ella decía que cada vez se volvían más y más reales, y creaban muchísimas dudas en su cabeza. Y aunque creyó que tenía una buena relación con su novio, con estos sueños empezaba a dudar. Las preocupaciones de la mujer, cada vez eran mayores, y no podía dormir hasta que un día decidió revisar el celular de su novio para salir de dudas.

En ese momento descubrió que si le eran infiel con dos mujeres desde el mes de enero, cuando logró descubrir mensajes e fotos subidas de tono, e incluso el hombre les llevaba postre que ella preparaba. Luego del hecho, una muy dolida Keyla comentó:

“Me juró que no estaba engañando ni hablando con nadie más. Tenía tantas oportunidades de decirme y mentirme a la cara cada vez; me dejó pensar que me estaba volviendo loca. Una noche, el 25 de marzo, me encerré en el baño y revisé su teléfono" Ella sabía que no debía revisar su celular pero tenía que averiguarlo ya que por dentro ella se sentía devastada.

Al parecer el hombre mantenía una relación sentimental con 2 mujeres. Incluso descubrió que varios mensajes que Keyla recibió también fueron mandados a esas dos mujeres. Después decidió confrontar a las mujeres a las cuales no les importó en lo absoluto, al final Keyla tiena que seguir viviendo con su "novio" por que están en cuarentena.