VIRAL: Mujer gana lotería y regala papas a los aislados en cuarentena.

Una mujer usó el dinero que ganó en la lotería para mudarse a una granja en Inglaterra y debido al aislamiento por coronavirus, regaló papas de su cosecha a la gente del lugar.

Susan Herdman, de 51 años, decidió mudarse a una granja después de ganar la Lotería Nacional de Inglaterra en 2010 y hace unos días realizó una publicación en un grupo de Facebook de la localidad ofreciendo compartir papas de su cosecha después de enterarse de la escasez de comida debido al coronavirus que azota a la población global actualmente.

Herdman entregó papas a las familias en aislamiento por cuarentena y a una casa para niños con discapacidades. Además ordenó enviar una gran carga a North Yorkshire para que más personas se surtieran de ese alimento.

"Me dediqué todo el sábado y domingo a entregar, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Me duelen la espalda y las piernas, tuve que llevar todo con mis manos”,’ mencionó Susan. “Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes que decían - en un mundo lleno de tristeza y egoísmo, nos has hecho sonreír-, eso me hace seguir”.

Herdman menciona que le gustaría transmitir esa generosidad a otros granjeros de la zona para que lleven a cabo acciones como la de ella y todos aporten a la comunidad ante la pandemia de coronavirus.

“Para mí no es gran cosa, sólo estoy regalando papas. Yo no entiendo a las personas egoístas, creo que yo he sido bastante generosa durante mi vida”, mencionó Herdman. “Espero que esto pruebe también que los granjeros no somos tan cerrados como se piensa”.

El alcalde del condado de North Yorkshire, Robert Windass, aplaudió el trabajo de Herdman y mencionó “Es una fantástica y generosa idea, ese tipo de cosas son las que se necesitan en tiempos inciertos. Ayudó a muchas personas de nuestro alrededor sin alimentos por la cuarentena”.